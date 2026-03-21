Bộ Tài chính Mỹ vừa tuyên bố Cuba sẽ không được phép tiếp nhận dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga, trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng và nguy cơ tiếp tục nhận thêm các chuyến hàng năng lượng từ Moscow.

Theo thông báo chung công bố ngày 19/3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung Cuba vào danh sách các quốc gia bị cấm thực hiện giao dịch liên quan đến việc mua bán, giao nhận hoặc dỡ hàng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có xuất xứ từ Nga. Động thái này cho thấy Washington đang gia tăng sức ép nhằm ngăn chặn dòng chảy năng lượng từ Nga tới Havana.

Quyết định mới được đưa ra chỉ một tuần sau khi Mỹ tạm thời cho phép giao dịch đối với lượng dầu Nga bị mắc kẹt trên biển, nỗ lực ổn định thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, việc loại Cuba khỏi diện được phép tiếp nhận nguồn dầu này cho thấy nước này tiếp tục là mục tiêu trong chính sách gây sức ép của Washington.

Diễn biến trên xảy ra vào thời điểm các đơn vị phân tích hàng hải theo dõi ít nhất hai tàu chở năng lượng của Nga được cho là đang hướng tới Cuba. Theo công ty tình báo hàng hải Windward, tàu Sea Horse treo cờ Hồng Kông đang vận chuyển khoảng 190.000 thùng dầu diesel của Nga và có thể cập cảng Cuba trong những ngày tới.

Windward cho biết tàu này từng có dấu hiệu tham gia các hoạt động vận chuyển bị cho là nhằm né tránh trừng phạt, bao gồm việc tắt thiết bị nhận dạng tự động AIS trong quá trình trung chuyển hàng hóa, đồng thời không có bảo hiểm phương Tây. Những yếu tố này thường được coi là chỉ báo về rủi ro vi phạm lệnh trừng phạt.

Bên cạnh đó, theo AFP dẫn dữ liệu từ công ty phân tích hàng hải Kpler, tàu Anatoly Kolodkin mang cờ Nga, hiện nằm trong danh sách bị trừng phạt, cũng được cho là đang trên đường tới Cuba với khoảng 730.000 thùng dầu thô. Nếu các lô hàng này được giao thành công, đây sẽ là nguồn bổ sung đáng kể cho nền kinh tế đang chịu khủng hoảng năng lượng của Cuba.

Hiện Cuba đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất nhiều thập kỷ qua, khi thiếu điện, thiếu nhiên liệu và khủng hoảng kinh tế cùng lúc gia tăng. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi nguồn cung dầu từ Venezuela, từng là nguồn hỗ trợ chủ lực cho Havana, suy giảm mạnh kể từ đầu tháng 1.

Về phía Nga, Moscow đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp phong tỏa năng lượng của Mỹ đối với Cuba, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng minh lâu năm này, bao gồm cả hỗ trợ tài chính khi cần thiết. Trong khi đó, giới chức Cuba cáo buộc Washington đang cố siết nguồn cung chiến lược nhằm gia tăng áp lực lên nền kinh tế đảo quốc.

Theo CNBC