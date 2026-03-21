SJ Group công bố 3 phương án thiết kế cụm cao tầng trung tâm Vista Nam An Khánh

Đón đầu "hành lang đô thị" phía Tây với mô hình TOD

Được thành lập từ năm 1936, SOM là một trong những tên tuổi định hình kiến trúc toàn cầu, đứng sau các công trình biểu tượng như Burj Khalifa (Dubai) hay One World Trade Center (New York). Tại Việt Nam, hãng được biết đến là đơn vị quy hoạch góp phần "lột xác" Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) thành khu đô thị đáng sống và kiểu mẫu bậc nhất.

Đánh giá tiềm năng Hà Nội, các chuyên gia SOM dự báo phía Tây sẽ trở thành "hành lang tăng trưởng đô thị" chủ lực trong thập kỷ tới, được thúc đẩy bởi các trục Vành đai 3.5, Vành đai 4 và tuyến Metro số 5.

Vista Nam An Khánh được kỳ vọng sẽ định hình một trung tâm sầm uất, bền vững, một điểm đến sẽ được nhớ đến qua nhiều thế hệ tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Quy hoạch & Thiết kế SJ Group nhận định: "Lợi thế tiếp cận hai nhà ga Metro mở ra cơ hội phát triển Vista Nam An Khánh theo mô hình TOD. Chúng tôi hợp tác cùng SOM để tái định vị chiến lược dài hạn, tối ưu kết nối và hình thành trung tâm sống - làm việc - dịch vụ tích hợp".

Đồng quan điểm, ông Ian Ralph - Chủ nhiệm Quy hoạch SOM cho rằng mô hình TOD tại đây có nhiều nét tương đồng với sự chuyển mình của Canary Wharf (London) hay One Bangkok (Thái Lan) - những điểm đến phát triển mạnh nhờ gắn với hệ thống metro.

"Quy mô quỹ đất cho phép tổ chức không gian mở, cảnh quan và kết nối các phân khu, tạo nền tảng cho cộng đồng phát triển bền vững qua nhiều thế hệ, tương tự Phú Mỹ Hưng", ông Ian Ralph chia sẻ.

Ông Ian Ralph - Chủ nhiệm Quy hoạch SOM phân tích về định hướng phát triển không gian và tính kết nối mở cho toàn bộ khu vực

Hé lộ 3 phương án kiến trúc cụm cao tầng trung tâm

Điểm nhấn sự kiện là lần đầu công bố ý tưởng sơ bộ cho cụm cao tầng trung tâm - trọng tâm giai đoạn 2. Nằm tại các ô đất CT3, CT4 và HH5, với tổng diện tích sàn hơn 340.000 m², cao tối đa 40 tầng, đây sẽ là tổ hợp căn hộ, thương mại và dịch vụ cao cấp.

SOM khẳng định không lặp lại chính mình trong thiết kế. Ông Inho Rhee – Chủ nhiệm Thiết kế Kiến trúc cho biết: "Chúng tôi xem đây là cơ hội để định hình một bản sắc kiến trúc mới, kiến tạo đường chân trời (skyline) mang dấu ấn riêng cho phía Tây Hà Nội".

Ông Inho Rhee - Chủ nhiệm Thiết kế Kiến trúc SOM cho biết cả ba phương án thiết kế cụm cao tầng đều xoay quanh triết lý tôn trọng tối đa cảnh quan mặt nước và không gian xanh

Theo đó, để cân bằng giữa mật độ dân cư và chất lượng sống, SOM đã trình bày 3 phương án concept kiến trúc độc bản.

Phương án thứ nhất lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang, với các khối giật cấp mềm mại, tăng tương tác với mặt nước và mở rộng tầm nhìn.

Phương án thứ hai mang ngôn ngữ hữu cơ, mô phỏng cấu trúc lá cây, tạo độ rỗng thoáng để dẫn gió tự nhiên và hình thành diện mạo năng động.

Phương án thứ ba khai thác hiệu ứng "gợn sóng" (Rippling), với hình khối chuyển động lan tỏa, tăng tính kết nối và năng lượng đô thị.

Dù khác biệt hình thái, cả ba phương án đều tuân thủ nguyên tắc lấy con người làm trung tâm: hơn 70% căn hộ hướng không gian mở và mặt hồ, hạn chế đối diện trực tiếp và tối ưu vi khí hậu. Hai bên đang tiếp tục tinh chỉnh để lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Quy hoạch thấu cảm: Chăm chút từng chi tiết sống

Yếu tố khiến SJ Group lựa chọn SOM không chỉ nằm ở kinh nghiệm toàn cầu, mà ở chiều sâu triết lý quy hoạch.

Ông Trần Như Trung - Tổng giám đốc SJ Group chia sẻ: "Trong cuốn sách ‘Nine Principles of Building the City’ của kiến trúc sư John Lund Kriken (SOM), triết lý chăm chút cho từng tấc đất được thể hiện rất rõ. Khi làm việc thực tế, chúng tôi ấn tượng với cách SOM tính toán góc nhìn cho từng căn hộ, hay nghiên cứu cả không gian dành cho thú cưng. Chính sự tỉ mỉ trong từng chi tiết đó là điều chúng tôi tìm kiếm để kiến tạo môi trường sống chất lượng".

Khép lại sự kiện, đại diện SOM nhấn mạnh mục tiêu đưa Vista Nam An Khánh vượt khỏi khuôn khổ một dự án đơn thuần, trở thành một "ngôi sao" mới của khu vực phía Tây.

Sự kết hợp giữa tầm nhìn đầu tư dài hạn của SJ Group và năng lực toàn cầu của SOM được kỳ vọng sẽ mang đến lời giải bài bản cho xu hướng đô thị TOD, định hình Vista Nam An Khánh thành một trung tâm sầm uất, bền vững, một điểm đến mà theo đại diện SOM, "sẽ được nhớ đến qua nhiều thế hệ".