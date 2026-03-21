Apple nhắn gửi người dùng iPhone kiểm tra ngay điện thoại

Apple vừa phát đi khuyến nghị khẩn, kêu gọi người dùng iPhone đang sử dụng các phiên bản iOS cũ nhanh chóng cập nhật phần mềm nhằm tăng cường bảo mật và tránh nguy cơ bị tấn công từ các nội dung web độc hại.

Theo thông tin từ MacRumors, Apple cho biết các báo cáo gần đây đã ghi nhận việc tin tặc sử dụng những bộ công cụ khai thác mới như “Coruna” và “DarkSword”. Các công cụ này có khả năng tận dụng lỗ hổng bảo mật tồn tại trên nhiều phiên bản iOS, từ iOS 13 đến iOS 17.2.1, để xâm nhập thiết bị người dùng.

Trong tài liệu hỗ trợ chính thức, Apple nhấn mạnh: Nếu thiết bị chưa được cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất, người dùng cần thực hiện ngay để bảo vệ dữ liệu cá nhân trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi.

Ngày 11/3, hãng đã phát hành các bản cập nhật bảo mật cho iOS 15 và iOS 16 nhằm khắc phục những lỗ hổng vừa được phát hiện. Apple cho biết những thiết bị vẫn đang chạy iOS 13 hoặc iOS 14 đặc biệt dễ bị tấn công, do đó việc nâng cấp lên iOS 15 là cần thiết để đảm bảo an toàn.

Đáng chú ý, tất cả các mẫu iPhone hiện còn sử dụng iOS 13 và iOS 14 đều có thể nâng cấp lên iOS 15. Apple cũng cho biết sẽ gửi thêm thông báo trực tiếp đến người dùng trong thời gian tới để thúc đẩy việc cập nhật các bản vá bảo mật quan trọng.

Bên cạnh đó, trình duyệt Safari trên iPhone đã được tích hợp sẵn tính năng duyệt web an toàn, giúp tự động chặn các đường link và tên miền độc hại đã được nhận diện.

Trong trường hợp chưa thể cập nhật thiết bị, Apple khuyến nghị người dùng cân nhắc kích hoạt “Chế độ phong tỏa” (Lockdown Mode) – tính năng có từ iOS 16 trở lên. Chế độ này tăng cường bảo mật bằng cách hạn chế một số chức năng như hiển thị hình ảnh trong tin nhắn hoặc truy cập các trang web có nguy cơ cao. Tuy nhiên, Apple lưu ý đây là tính năng được thiết kế chủ yếu cho các đối tượng có nguy cơ bị tấn công cao như nhà báo, quan chức hoặc nhà hoạt động.

Hiện tại, chưa có bằng chứng cho thấy các công cụ tấn công nói trên được triển khai rộng rãi ngoài một số khu vực như Ukraine, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia. Dù vậy, Apple vẫn khuyến cáo người dùng toàn cầu chủ động cập nhật thiết bị để giảm thiểu rủi ro.

Theo MacRumors