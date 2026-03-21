Nga lập kỷ lục tại một tuyến đường biển: 165 tàu chở dầu cỡ lớn và hàng khô được giải cứu ngoạn mục

Tàu phá băng hạt nhân đa năng Siberia – thuộc Dự án 22220 thế hệ mới của Nga – đã xác lập một cột mốc chưa từng có trong lịch sử hàng hải tại khu vực Vịnh Phần Lan. Chỉ trong vòng 30 ngày, con tàu này đã dẫn đường an toàn cho 165 tàu vận tải vượt qua các lớp băng dày, đảm bảo "mạch máu" giao thương không bị gián đoạn.

Con số này gây kinh ngạc cho giới chuyên gia bởi nó gần gấp đôi hiệu suất so với những gì các tàu phá băng huyền thoại như 50 Years of Victory hay Russia từng thực hiện trong điều kiện tương tự cách đây 14 năm. Sự xuất hiện của Siberia tại Vịnh Phần Lan vào giữa tháng 2/2026 đã giải quyết triệt để tình trạng đình trệ hàng hóa do mùa đông khắc nghiệt gây ra, chủ yếu là các tàu chở dầu cỡ lớn và tàu chở hàng khô. Nhờ kích thước ấn tượng của tàu phá băng (rộng 34 mét), nó đã tự tin dẫn đường cho các tàu rộng tới 48 mét, bao gồm cả những tàu chở dầu khổng lồ.

Tổng Giám đốc Rosatom, Alexey Likhachev, khẳng định nhiệm vụ đã hoàn thành trọn vẹn. Ông cảm ơn toàn thể thủy thủ đoàn và đặc biệt là Thuyền trưởng Konstantin Kelarev vì công việc xuất sắc của họ.

Công nghệ Dự án 22220: Chìa khóa của hiệu suất vượt trội

Tại sao tàu phá băng Siberia lại có thể tạo ra sự khác biệt lớn đến vậy? Câu trả lời nằm ở "thiết kế hai luồng" độc bản. Đây là công nghệ tiên phong cho phép tàu hoạt động linh hoạt cả ở vùng biển sâu lẫn các cửa sông nông – một lợi thế mà các thế hệ tàu phá băng cũ không có được.

Các tàu phá băng hạt nhân thuộc Dự án 22220 sẽ là những con tàu lớn nhất và mạnh nhất thế giới. Những con tàu như vậy đảm bảo vị thế dẫn đầu của Nga trong khu vực Bắc Cực. Ngoài nhà máy điện hạt nhân, tất cả đều được trang bị hệ thống động cơ đẩy điện. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí vận hành và giảm bớt khối lượng công việc cho thủy thủ đoàn.

Những con tàu này dài 173,3 mét, rộng 34 mét và có trọng tải 33,5 tấn. Chúng có thể dẫn đầu các đoàn tàu di chuyển trong điều kiện Bắc Cực, tiên phong trong việc phá vỡ lớp băng dày tới 3 mét.

Sức mạnh từ hai lò phản ứng hạt nhân RITM-200 không chỉ cung cấp công suất đẩy cực đại mà còn giúp tàu duy trì tốc độ ổn định khi phá những lớp băng cứng nhất. Việc dẫn dắt 165 con tàu trong một tháng đòi hỏi một quy trình vận hành cực kỳ chính xác và khả năng duy trì cường độ làm việc liên tục. Siberia đã chứng minh rằng, công nghệ hạt nhân hiện đại không chỉ là vấn đề năng lượng, mà là khả năng tối ưu hóa thời gian và chi phí cho toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những con tàu đa năng này cũng sẽ được sử dụng để thăm dò các mỏ dầu khí ngoài khơi và trên đất liền, vận chuyển hàng hóa và đánh bắt cá.

Tầm nhìn chiến lược: Từ Biển Baltic đến Tuyến đường hàng hải phương Bắc

Sau khi hoàn thành sứ mệnh tại Vịnh Phần Lan, Siberia sẽ quay trở lại Tuyến đường hàng hải phương Bắc (Northern Sea Route - NSR). Đây là thời điểm quan trọng nhất khi đỉnh điểm của sự khắc nghiệt trong dẫn đường Bắc Cực thường rơi vào giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5.

Việc tăng cường một "quái vật" như Siberia cho đội tàu Bắc Cực có ý nghĩa chiến lược.

Đảm bảo lưu thông liên tục: Giảm thiểu rủi ro tắc nghẽn hàng hóa trên con đường ngắn nhất nối liền Á - Âu.

Khẳng định chủ quyền công nghệ: Việc vận hành thành công các tàu thuộc Dự án 22220 cho thấy Nga đã làm chủ hoàn toàn chu trình đóng tàu và vận hành hạt nhân phức tạp nhất thế giới.

Thúc đẩy kinh tế xanh: Tàu phá băng hạt nhân cung cấp giải pháp vận tải công suất lớn với phát thải carbon thấp hơn đáng kể so với các tàu chạy bằng nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Kỷ lục 165 con tàu trong một tháng của Siberia không chỉ đơn thuần là một thành tích về mặt kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật cơ khí chính xác và năng lượng hạt nhân. Khi những con tàu thuộc Dự án 22220 tiếp tục đi vào hoạt động, bản đồ hàng hải thế giới chắc chắn sẽ phải vẽ lại, với những tuyến đường băng giá giờ đây đã trở thành những hành đạo thông suốt quanh năm.