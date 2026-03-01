Việt Nam vừa đón thêm tin cực vui từ Trung Quốc

Theo VASEP, trong tháng 2/2026, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt 119 triệu USD, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ kết quả tích cực trong tháng đầu năm, lũy kế kim ngạch 2 tháng đầu năm vẫn đạt 331 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Trong tháng 2, hoạt động xuất khẩu có phần chậm lại do yếu tố mùa vụ, đặc biệt là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán làm gián đoạn sản xuất và giao hàng tại nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản.

Xét theo thị trường, Trung Quốc tiếp tục là điểm đến lớn nhất của cá tra Việt Nam. Trong tháng 2/2026, xuất khẩu sang thị trường này đạt 26 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ. Lũy kế hai tháng đầu năm, kim ngạch đạt 94 triệu USD, tăng mạnh 86%, chủ yếu là do các nhà nhập khẩu Trung Quốc tăng mua để phục vụ dịp lễ Tết âm lịch.

Mỹ đứng thứ hai trong danh sách thị trường nhập khẩu. Trong tháng 2/2026, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 18 triệu USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm, kim ngạch đạt 38 triệu USD, giảm nhẹ 5%. Sự sụt giảm này phần nào phản ánh xu hướng tiêu thụ chậm lại và tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu đối với sự thay đổi trong chính sách thuế quan tại thị trường Mỹ.

Đứng thứ ba là Brazil, với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 2 đạt 10 triệu USD, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế hai tháng đầu năm xuất khẩu sang thị trường này vẫn đạt 29 triệu USD, tăng 8%.

Đối với các khối thị trường, xuất khẩu cá tra sang khối CPTPP trong tháng 2/2026 đạt 22 triệu USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ kết quả tích cực trong tháng đầu năm, lũy kế 2 tháng đầu năm 2026 kim ngạch xuất khẩu sang khối này vẫn đạt 59 triệu USD, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, xuất khẩu sang EU trong tháng 2 đạt 11 triệu USD, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ. Tính chung hai tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường EU đạt 26 triệu USD, tăng 7%, cho thấy nhu cầu tại khu vực này vẫn duy trì xu hướng phục hồi ổn định.

Ngoài ra, một số thị trường khác cũng cho thấy dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Thịu trường Thái Lan trong hai tháng đầu năm đạt 15 triệu USD, tăng 18%. Một số thị trường khác như Colombia ghi nhận mức tăng mạnh nhất, hơn 100% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, Canada ghi nhận xu hướng giảm nhẹ cả trong tháng 2 và lũy kế hai tháng đầu năm.

Tình hình tăng trưởng xuất khẩu cá tra trong hai tháng đầu năm chủ yếu được tạo bởi kết quả tích cực của tháng 1, trong khi sang tháng 2 thị trường đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ giảm 19%, trong khi nhiều thị trường khác cũng ghi nhận mức giảm nhẹ do tác động của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán làm gián đoạn hoạt động sản xuất và giao thương.

Riêng thị trường Trung Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng với mức tăng 19%, tiếp tục là động lực quan trọng của xuất khẩu cá tra Việt Nam trong giai đoạn đầu năm. Tuy nhiên, triển vọng trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn một số thách thức. Tại thị trường EU, nguồn cung các loại cá thịt trắng đang thiếu hụt, nhưng Trung Quốc và Brazil đang đẩy mạnh xuất khẩu cá rô phi vào khu vực này, khiến phân khúc sản phẩm tầm trung có thể trở nên cạnh tranh hơn đối với cá tra Việt Nam.

Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn các tuyến vận tải biển và kéo theo chi phí logistics tăng cao, từ đó có thể ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu và tiến độ giao hàng thủy sản trong thời gian tới tại khu vực này và các khu vực khác trên thế giới.