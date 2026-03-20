iPhone Fold có thể lên kệ cuối năm 2026, giá dự kiến thấp hơn tin đồn trước đây

Một nhà phân tích từ Barclays, Tim Long, vừa đưa ra nhận định rằng Apple có thể sẽ chỉ bắt đầu giao iPhone Fold vào tháng 12/2026, dù sản phẩm này được kỳ vọng sẽ ra mắt cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9 cùng năm. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh CEO Tim Cook từng đề cập đến tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất chip tiến trình cao cấp tại TSMC và những biến động trong lĩnh vực bộ nhớ là các yếu tố đáng lo ngại trong báo cáo tài chính gần đây của Apple.

Việc giao hàng chậm trễ của iPhone Fold có thể nằm trong chiến lược ra mắt theo từng giai đoạn của Apple, nhằm quản lý tốt hơn nguồn cung hạn chế của chip A20 Pro thế hệ mới, dự kiến sẽ trang bị cho cả iPhone Fold và bộ đôi iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, Tim Long cũng cho biết Apple có thể sẽ trình làng iPhone Air 2 hoặc iPhone 18 Plus cùng với iPhone 18 và iPhone 18e vào tháng 3/2027. Đây là lần đầu tiên xuất hiện thông tin về iPhone 18 Plus, khiến độ chính xác của dự báo này bị đặt dấu hỏi.

Theo Economic Daily của Đài Loan, nếp gấp trên màn hình iPhone Fold sẽ chỉ sâu 0,15mm, nhờ sử dụng công nghệ kính siêu mỏng linh hoạt (Ultra-thin Flexible Glass - UFG) mà Apple đã thử nghiệm kỹ lưỡng, cùng cơ chế bản lề cải tiến làm từ 'liquid metal'.

Một báo cáo mới từ Hàn Quốc cho biết Apple đang cân nhắc mức giá khởi điểm khoảng 2.000 USD (~52,4 triệu đồng) cho iPhone Fold, thấp hơn đáng kể so với mức giá 2.300-2.400 USD (~60-63 triệu đồng) từng được đồn đoán trước đó.

Bloomberg dẫn lời Mark Gurman cho biết phiên bản iOS trên iPhone Fold sẽ có giao diện giống iPad, hỗ trợ bố trí ứng dụng cạnh nhau để tăng khả năng đa nhiệm, nhưng hệ thống đa nhiệm sẽ đơn giản hơn so với giao diện dạng desktop trên iPadOS 26. Màn hình trong của thiết bị dự kiến có kích thước tương đương iPad với tỷ lệ rộng, còn màn hình ngoài sẽ giống kích thước một chiếc iPhone nhỏ, phù hợp với các báo cáo trước đó về thiết kế dạng hộ chiếu.

Gurman cũng tiết lộ màn hình ngoài của iPhone Fold sẽ có lỗ nhỏ dạng punch-hole, sử dụng giao diện Dynamic Island để hiển thị thông báo. Apple đã loại bỏ hoàn toàn Face ID, thay vào đó tích hợp Touch ID vào nút nguồn bên cạnh. Dù Apple đang thử nghiệm camera dưới màn hình cho màn hình trong, chất lượng hình ảnh hiện tại chưa đạt yêu cầu nên khả năng tính năng này xuất hiện trên bản thương mại là rất thấp. Thiết bị sẽ có cụm camera kép phía sau với độ phân giải 48MP cho cả hai camera, theo các báo cáo trước đó.

Apple cũng dự kiến áp dụng bộ lọc màu COE (Color Filter on Encapsulation) lên lớp bảo vệ của tấm nền OLED, giúp màn hình nhẹ và tiết kiệm năng lượng hơn.

Các thông tin kỹ thuật khác bao gồm: buồng hơi chuyên dụng, màn hình độ phân giải 2.713 x 1.920 Pixel với tỷ lệ 4:3, Touch ID đặt cạnh, chip A20 Pro, RAM 12GB, modem 5G C2 do Apple tự phát triển, camera selfie 24MP, pin dung lượng từ 5.400-5.800mAh và chỉ hỗ trợ eSIM.