Hàng triệu xe máy tạm được miễn kiểm định khí thải: Điều kiện là gì?

20-03-2026 - 18:45 PM | Thị trường

Nhiều người băn khoăn về thời điểm và quy trình đưa xe đi kiểm định khí thải từ 30/6/2026, nhưng thực tế không phải tất cả xe máy đều thuộc diện bắt buộc vào mốc này.

Theo quy định mới, từ ngày 30/6/2026, quy chuẩn khí thải đối với xe máy chính thức có hiệu lực, song việc kiểm định thực tế dự kiến triển khai từ 1/7/2027 theo lộ trình của Chính phủ.

Không phải tất cả xe máy đều phải kiểm định ngay lập tức ; chỉ các phương tiện có niên hạn từ 5 năm trở lên mới bắt buộc kiểm định định kỳ.

Đối với xe dưới 5 năm, chủ xe không cần đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm mà sẽ được cấp chứng nhận điện tử tự động dựa trên dữ liệu quản lý.

Việc triển khai được thực hiện theo hình thức “cuốn chiếu”, ưu tiên xe sản xuất trước năm 2008 và mở rộng dần theo thời gian nhằm tránh quá tải hệ thống đăng kiểm.

Chứng nhận kiểm định sẽ tích hợp vào tài khoản định danh điện tử (VNeID). Đồng thời, các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM cũng xây dựng lộ trình hạn chế xe không đạt chuẩn khí thải, hướng tới giao thông xanh.

Theo Văn Chế

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
xe máy, xe

Thủ tướng đưa đề xuất quan trọng có thể tác động mạnh đến giá xăng dầu

Thủ tướng đưa đề xuất quan trọng có thể tác động mạnh đến giá xăng dầu Nổi bật

Không phải đất hiếm, Việt Nam sở hữu kho báu 50 tỷ tấn, cả châu Á đang quay lại săn tìm khi giá dầu tăng phi mã

Không phải đất hiếm, Việt Nam sở hữu kho báu 50 tỷ tấn, cả châu Á đang quay lại săn tìm khi giá dầu tăng phi mã Nổi bật

Wuling 'úp mở' loạt xe mới 2026 tại Việt Nam: Từ xe điện mini đô thị đến SUV hybrid cỡ lớn, có xe chỉ tốn 0,3L/100km

Wuling 'úp mở' loạt xe mới 2026 tại Việt Nam: Từ xe điện mini đô thị đến SUV hybrid cỡ lớn, có xe chỉ tốn 0,3L/100km

18:37 , 20/03/2026
Bộ trưởng Qatar: 17% công suất LNG của Qatar bị tê liệt trong 5 năm sau cuộc tấn công từ Iran

Bộ trưởng Qatar: 17% công suất LNG của Qatar bị tê liệt trong 5 năm sau cuộc tấn công từ Iran

17:37 , 20/03/2026
Ngành đường sắt tiếp tục điều chỉnh giá vé, giá cước từ ngày 21/3

Ngành đường sắt tiếp tục điều chỉnh giá vé, giá cước từ ngày 21/3

16:33 , 20/03/2026
Thu hồi toàn quốc lô nước rửa tay phân phối tại siêu thị lớn ở Hà Nội

Thu hồi toàn quốc lô nước rửa tay phân phối tại siêu thị lớn ở Hà Nội

16:11 , 20/03/2026

