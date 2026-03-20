Hàng triệu xe máy tạm được miễn kiểm định khí thải: Điều kiện là gì?
Nhiều người băn khoăn về thời điểm và quy trình đưa xe đi kiểm định khí thải từ 30/6/2026, nhưng thực tế không phải tất cả xe máy đều thuộc diện bắt buộc vào mốc này.
Theo quy định mới, từ ngày 30/6/2026, quy chuẩn khí thải đối với xe máy chính thức có hiệu lực, song việc kiểm định thực tế dự kiến triển khai từ 1/7/2027 theo lộ trình của Chính phủ.
Không phải tất cả xe máy đều phải kiểm định ngay lập tức ; chỉ các phương tiện có niên hạn từ 5 năm trở lên mới bắt buộc kiểm định định kỳ.
Đối với xe dưới 5 năm, chủ xe không cần đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm mà sẽ được cấp chứng nhận điện tử tự động dựa trên dữ liệu quản lý.
Việc triển khai được thực hiện theo hình thức “cuốn chiếu”, ưu tiên xe sản xuất trước năm 2008 và mở rộng dần theo thời gian nhằm tránh quá tải hệ thống đăng kiểm.
Chứng nhận kiểm định sẽ tích hợp vào tài khoản định danh điện tử (VNeID). Đồng thời, các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM cũng xây dựng lộ trình hạn chế xe không đạt chuẩn khí thải, hướng tới giao thông xanh.
