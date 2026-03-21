Hãng tin CNBC dẫn lời đại diện Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho rằng, những nỗ lực nhằm gia tăng sản lượng khai thác đơn thuần sẽ không thể giải quyết triệt để sự thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ hiện nay.

Kể từ thời điểm xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2, thị trường dầu mỏ thế giới ghi nhận mức tăng giá mạnh mẽ. Giá dầu Brent và WTI đã tăng hơn 40% do những lo ngại về rủi ro địa chính trị gia tăng tại các hành lang hàng hải quan trọng.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz trở thành tác nhân chính gây ra tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu mỏ trên diện rộng. Đây là tuyến đường vận tải biển huyết mạch nối liền Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, nơi đảm nhận lưu thông khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ của toàn thế giới.

Sự tắc nghẽn tại khu vực này không chỉ đẩy giá dầu thô lên cao mà còn khiến chi phí các sản phẩm tinh chế như dầu diesel và nhiên liệu máy bay tăng mạnh. Hệ quả trực tiếp của tình trạng này là sự leo thang của chi phí vận tải, dịch vụ hậu cần và cuối cùng là giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu.

Trước tình hình khẩn cấp, IEA đã thống nhất triển khai đợt giải phóng kho dự trữ dầu mỏ chiến lược lớn nhất trong lịch sử tổ chức với quy mô 400 triệu thùng dầu.

Tuy nhiên, các quốc gia thành viên vẫn chưa ấn định thời điểm cụ thể để đưa lượng dầu này vào lưu thông trên thị trường.

Giá dầu mỏ tăng mạnh khi eo biển Hormuz đóng cửa.

IEA nhận định rằng giải pháp bền vững nhất trong ngắn hạn nằm ở việc điều chỉnh nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ từ phía các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Các biện pháp tập trung chủ yếu vào lĩnh vực vận tải đường bộ vì phân khúc này hiện chiếm tới 45% tổng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu. Cơ quan năng lượng khuyến nghị các quốc gia nên thúc đẩy việc làm việc tại nhà ít nhất 3 ngày mỗi tuần để giảm thiểu tần suất đi lại của cá nhân.

Bên cạnh việc thay đổi hình thức làm việc, IEA cũng đề xuất các biện pháp kỹ thuật như giảm giới hạn tốc độ lái xe trên các tuyến đường cao tốc. Việc điều chỉnh tốc độ di chuyển chậm hơn giúp động cơ hoạt động tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.

Người dân được khuyến khích chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang hệ thống giao thông công cộng hoặc sử dụng hình thức đi chung xe để tối ưu hóa hiệu suất vận chuyển.

Đối với lĩnh vực hàng không, các chuyên gia đề xuất cắt giảm những chuyến bay không thực sự cần thiết để ưu tiên nguồn lực cho các hoạt động vận tải chiến lược.

Ngoài ra, việc thay đổi thói quen sinh hoạt trong gia đình như chuyển từ bếp ga sang các thiết bị nấu ăn bằng điện cũng được xem là giải pháp quan trọng để giảm sự phụ thuộc vào khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.

IEA khuyến cáo người dân đi làm 3 ngày/tuần, chuyển từ sử dụng phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng để tránh tiêu thụ nhiên liệu.

Tại khu vực châu Âu, nhiều chính phủ đã bắt đầu áp dụng các chính sách tài khóa để hỗ trợ người tiêu dùng trước áp lực lạm phát năng lượng.

Chính phủ Tây Ban Nha đang xem xét kế hoạch giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nhiên liệu từ mức 21% xuống còn 10%. Đồng thời, quốc gia này cũng dự kiến bãi bỏ các khoản thuế đánh trực tiếp vào điện năng để khuyến khích người dân chuyển đổi mô hình sử dụng năng lượng.

Tại Ý, các cơ quan chức năng đã thực hiện cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu để kiềm chế đà tăng giá tại các trạm nhiên liệu.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Đức đang thảo luận về khả năng áp thuế lợi nhuận bất thường đối với các tập đoàn dầu mỏ lớn nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ cộng đồng.

Những biến động trên thị trường tài chính phản ánh rõ rệt tác động của các yếu tố địa chính trị lên giá năng lượng toàn cầu. Trong phiên giao dịch gần nhất, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 5 đã duy trì ở mức trên 109 USD mỗi thùng.

Giá dầu West Texas Intermediate của Hoa Kỳ cũng dao động quanh ngưỡng 96 USD mỗi thùng trong trạng thái chờ đợi những tín hiệu mới từ nguồn cung quốc tế.

IEA khẳng định rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách điều tiết của chính phủ và sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng là yếu tố then chốt để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay.

Việc chủ động cắt giảm tiêu thụ không chỉ giúp hạ nhiệt giá cả mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động khó lường.