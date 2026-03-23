Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Honda chính thức mở bán xe ga mới giá 31 triệu đồng

23-03-2026 - 09:48 AM | Thị trường

Mẫu xe tay ga chiến lược Honda Click 125 phiên bản 2026 đã có mặt tại đại lý với giá từ 31 đến 33 triệu đồng (tương đương 82.400 - 86.900 peso).

Ở lần nâng cấp mới nhất này, Honda Click 125 2026 mang đến một diện mạo hoàn toàn lột xác với phần đầu xe được tái thiết kế cá tính hơn hẳn. Điểm nhấn nổi bật nằm ở hệ thống đèn pha mới kết hợp cùng cụm đèn xi-nhan đặt cao, không chỉ tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên mà còn mở rộng góc chiếu sáng, giúp người lái quan sát tốt hơn vào ban đêm. Phía sau xe, cụm đèn hậu cũng được vuốt lại theo phong cách hiện đại, phối hợp hoàn hảo cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số sắc nét, mang lại cảm giác cao cấp và năng động cho tổng thể chiếc xe.

Honda Click 125 2026

Không chỉ thu hút bằng vẻ ngoài, mẫu tay ga này còn được Honda mạnh tay bổ sung hàng loạt tiện ích thiết thực cho đời sống đô thị. Người dùng giờ đây có thể dễ dàng sạc điện thoại và các thiết bị di động khác nhờ cổng sạc USB Type-C được tích hợp khéo léo ngay trong hộc chứa đồ phía trước. Đặc biệt, phiên bản cao cấp Smart Edition còn được ưu ái trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key giúp khởi động tiện lợi không cần chìa vật lý. Đi kèm với đó là công nghệ Idling Stop tự động ngắt động cơ khi dừng quá 3 giây và khởi động lại cực êm, giúp tiết kiệm xăng tối đa. Phần cốp xe rộng rãi với dung tích lên đến 18 lít cũng mang lại sự thoải mái cho nhu cầu chứa đồ cá nhân hàng ngày.

Trái tim của Honda Click 125 2026 là khối động cơ 125cc làm mát bằng dung dịch, kết hợp cùng công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI và eSP tiên tiến. Điểm đáng chú ý nhất là khối động cơ này đã bắt đầu được sản xuất nội địa nhằm tối ưu hóa chi phí nhưng vẫn đảm bảo khả năng tăng tốc mượt mà, ổn định.

Với mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ ấn tượng đạt 50,3 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC, chiếc xe giải quyết xuất sắc bài toán kinh tế cho người sử dụng. Để đảm bảo an toàn, xe tiếp tục duy trì hệ thống phanh kết hợp CBS giúp phân bổ đều lực phanh trước sau, kết hợp cùng phanh đĩa trước dạng gợn sóng giúp tăng cường khả năng tản nhiệt khi di chuyển liên tục trong điều kiện kẹt xe.

Theo Khả Văn

Theo Khả Văn

Từ Khóa:
honda, xe ga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
08:52 , 23/03/2026
08:49 , 23/03/2026
08:47 , 23/03/2026
08:40 , 23/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên