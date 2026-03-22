Xe máy xăng của người Việt chủ yếu là Honda, vậy giờ tiền xăng mỗi ngày hết bao nhiêu?

Giá xăng biến động trong thời gian qua khiến chi phí đi lại trở thành một trong những khoản đáng chú ý nhất với phần đồng người dùng. Trong đó, xe máy vẫn là phương tiện di chuyển chính tại Việt Nam, phần lớn trong số đó mang logo Honda - hãng xe hiện chiếm khoảng 85,9% thị phần.

Theo các nghiên cứu về giao thông đô thị, người Việt di chuyển trung bình khoảng 15 - 25km mỗi ngày, trong đó xe máy đóng vai trò chủ đạo. Lấy mốc phổ biến khoảng 20km/ngày, một chiếc xe máy sẽ di chuyển xấp xỉ 600km mỗi tháng chỉ cho nhu cầu đi làm và sinh hoạt cơ bản. Khi quy đổi sang mức tiêu hao nhiên liệu, đây là lúc bài toán chi phí trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Xe số

Ở nhóm xe số, vốn được xem là lựa chọn tiết kiệm nhất, các mẫu xe Honda duy trì mức tiêu hao rất thấp trong nhiều năm qua. Dựa trên thông tin từ hãng, Future 125 FI là chiếc xe máy Honda chạy xăng được phân phối chính thức ở Việt Nam có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất, chỉ 1,47 lít/100km.

Future là xe máy xăng tiết kiệm nhiên liệu nhất của Honda ở Việt Nam. Ảnh: Honda

Với giá xăng từ 23h00 ngày 19/3 ở mức 27.177 đồng/lít với E5RON92 và 30.690 đồng/lít với RON95-III, người sử dụng Honda Future 125 FI chỉ tốn khoảng 120.000 - 135.000 đồng/tháng cho xăng xe. Ngay cả với mẫu xe số "tốn xăng" nhất của Honda, chi phí cũng chỉ vào 140.000 - 158.000 đồng/tháng. Đây là mức chi phí đủ thấp để lý giải vì sao xe số Honda vẫn là phương tiện “quốc dân”, đặc biệt với người dùng đề cao sự bền bỉ và tiết kiệm lâu dài.

Cụ thể:

Mẫu xe Tiêu thụ nhiên liệu Chi phí đổ xăng 92 trong một tháng Chi phí đổ xăng 95 trong một tháng Future 125 FI 1,47 119.851 135.343 Super Cub C125 1,52 123.927 139.946 Wave RSX FI 1,56 127.188 143.629 CT125 1,61 131.265 148.233 Wave Alpha 1,72 140.233 158.360

* Giá xăng tính đến ngày 20/3

Xe tay ga

Chuyển sang nhóm xe tay ga, mức tiêu hao nhiên liệu có phần nhỉnh hơn do đặc thù vận hành và trọng lượng xe, nhưng vẫn được kiểm soát ở mức hợp lý. Với những người muốn tìm kiếm mua xe tay ga có mức tiêu thụ nhiên liệu tiệm cận những chiếc xe số thì Vision chính là những lựa chọn hợp lý nhất.

Vision là mẫu xe tay ga tiết kiệm xăng nhất của Honda ở Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Cụ thể:

Mẫu xe Tiêu thụ nhiên liệu Chi phí đổ xăng 92 trong một tháng Chi phí đổ xăng 95 trong một tháng Vision 1,82 148.386 167.567 Lead 2,1 171.215 193.347 SH Mode 2,12 172.846 195.188 Air Blade 2,23 181.814 205.316 Vario 125 2,16 176.107 198.871 Vario 160 2,2 179.368 202.554

* Giá xăng tính đến ngày 20/3

Với cùng quãng đường 600 km/tháng, người dùng sẽ chi khoảng 148.000 - 200.000 đồng tiền xăng. Đổi lại, xe tay ga mang đến sự tiện dụng, cốp rộng và khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị đông đúc - những yếu tố khiến nhiều người chấp nhận mức tiêu hao cao hơn xe số.

Xe côn tay

Ở nhóm xe côn tay, tiêu biểu như Winner R (thay thế cho Winner X cũ), mức tiêu hao nhiên liệu vẫn được giữ quanh ngưỡng chấp nhận được là 2,59 lít/100 km. Đây là con số đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh mẫu xe này hướng tới hiệu suất và cảm giác lái. Với quãng đường sử dụng tương tự, chi phí xăng mỗi tháng rơi vào khoảng gần 211.000 - 239.000 đồng, không chênh lệch quá lớn so với xe tay ga phổ thông.

Mẫu xe côn tay như Winner R cũng có mức tiêu thụ xăng chấp nhận được. Ảnh: Honda

Điểm đáng chú ý là khả năng tiết kiệm nhiên liệu của các mẫu xe Honda không chỉ đến từ dung tích động cơ mà còn nằm ở loạt công nghệ vận hành. Hệ thống phun xăng điện tử giúp tối ưu lượng nhiên liệu trong từng chu kỳ đốt, trong khi công nghệ ngắt động cơ tạm thời khi dừng xe giúp giảm đáng kể mức tiêu hao trong điều kiện đô thị thường xuyên dừng đèn đỏ. Bên cạnh đó, việc tối ưu trọng lượng và thiết kế cũng góp phần giảm tải cho động cơ, từ đó duy trì mức tiêu hao thấp trong suốt quá trình sử dụng.

Khi đặt tất cả vào bài toán thực tế, có thể thấy chi phí nhiên liệu cho xe máy Honda hiện vẫn nằm trong ngưỡng tương đối "dễ thở". Với quãng đường di chuyển phổ biến khoảng 600km mỗi tháng, người dùng xe số chỉ tốn hơn 200.000 đồng tiền xăng, trong khi xe tay ga và xe côn tay dao động quanh mốc 200.000 - 300.000 đồng. Đây là mức chi phí đủ thấp để xe máy tiếp tục giữ vai trò là phương tiện chủ lực, bất chấp những biến động của giá nhiên liệu.