CEO Xanh SM Nguyễn Văn Thanh bất ngờ hé lộ: 'VinFast sắp có phiên bản xe khách điện?'

Một chia sẻ mới đây của ông Nguyễn Văn Thanh – Global CEO Xanh SM – đang thu hút sự chú ý khi hé lộ khả năng VinFast có thể sớm tham gia phân khúc xe khách điện cỡ lớn, bên cạnh các dòng ô tô và xe buýt điện hiện tại.

Cụ thể, trên mạng xã hội, ông Thanh đề cập đến việc xuất hiện hình ảnh một mẫu xe khách điện 45 chỗ, dài khoảng 12 mét, được cho là do VinFast sản xuất. Dù chưa có xác nhận chính thức từ hãng xe Việt, thông tin này nhanh chóng gây tò mò trong giới vận tải cũng như cộng đồng quan tâm đến xe điện.

Theo ông Thanh, nếu dựa trên những gì VinFast đã thể hiện trong lĩnh vực xe buýt điện, việc hãng mở rộng sang xe khách điện là hoàn toàn có cơ sở. Hiện nay, hệ thống xe buýt điện VinBus đã vận hành hơn 1.000 xe trên nhiều địa phương. Sau gần 5 năm hoạt động, các phương tiện này được đánh giá ổn định về chất lượng, từ vận hành đến dịch vụ, qua đó tạo nền tảng kinh nghiệm quan trọng cho các dòng xe lớn hơn.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố kỹ thuật, bối cảnh thị trường cũng đang tạo điều kiện thuận lợi. Ông Thanh cho rằng phân khúc xe buýt điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vận tải lớn.

Một số đơn vị tiêu biểu có thể kể đến như Sun Group, Vietcombank hay các công ty vận tải địa phương tại Hà Nội, TP.HCM và Ninh Bình. Sự mở rộng này cho thấy xu hướng chuyển đổi từ xe diesel sang xe điện không còn là thử nghiệm mà đang dần trở thành xu thế rõ rệt.

Đáng chú ý, ông Thanh nhận định giai đoạn 2025–2026 có thể là “bản lề” cho sự bùng nổ của xe buýt điện. Khi hạ tầng sạc, chính sách hỗ trợ và nhận thức người dùng được cải thiện, nhu cầu với các phương tiện vận tải xanh dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, việc phát triển thêm dòng xe khách điện – phục vụ các tuyến liên tỉnh hoặc đường dài – được xem là bước đi logic tiếp theo.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Thanh cho biết bản thân từng có thời gian tìm hiểu sâu về lĩnh vực xe điện và trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của VinBus từ đầu năm 2025. Theo ông, chất lượng thực tế của xe buýt điện đã thuyết phục không ít đối tác vận tải, giúp mô hình này nhanh chóng được nhân rộng. Đây cũng là cơ sở để tin rằng nếu VinFast sản xuất xe khách điện, sản phẩm này có thể đạt tiêu chuẩn cao và đáp ứng nhu cầu vận hành thương mại.

Ngoài ra, hệ sinh thái mà VinFast đang xây dựng – từ sản xuất phương tiện, phát triển hạ tầng sạc đến vận hành dịch vụ qua Xanh SM – được xem là lợi thế đáng kể. Mô hình này cho phép hãng không chỉ bán xe mà còn tham gia sâu vào chuỗi giá trị vận tải, từ đó tối ưu chi phí và trải nghiệm người dùng.

Dù hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức, nhưng những “tín hiệu” từ lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành cho thấy khả năng VinFast bước vào phân khúc xe khách điện không còn quá xa vời. Nếu điều này trở thành hiện thực, thị trường vận tải hành khách đường dài tại Việt Nam có thể chứng kiến một bước chuyển đáng chú ý trong tiến trình điện hóa.