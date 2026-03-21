Vận tải hành khách, hàng hóa than khó

Từ 23 giờ đêm 19-3, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã điều chỉnh tăng mạnh giá xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 4.673 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, lên 27.177 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 5.115 đồng/lít, lên 30.690 đồng/lít.

Cùng với xăng, các mặt hàng dầu cũng tăng mạnh. Cụ thể, dầu diesel 0.05S tăng 6.395 đồng/lít, lên 33.420 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.994 đồng/lít, lên 35.926 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 3.528 đồng/kg, lên 22.189 đồng/kg.

Giá cước vận tải tăng theo giá xăng dầu

Giá nhiên liệu tăng sốc đang gây áp lực lớn lên hoạt động vận tải. Ông Hoàng Văn Thủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Hoàng Thủy, cho biết công ty đang gặp khó khăn khi phải vận hành đội xe gồm hơn 20 xe tải và 110 xe khách đường dài. Những đợt tăng giá xăng dầu trước, ông đã điều chỉnh tăng mạnh giá cước vận tải hàng hóa. Đợt này vẫn đang cân nhắc.

Ở mảng vận tải hành khách, tình hình còn khó khăn hơn. Do lượng khách sụt giảm mạnh, doanh nghiệp chỉ duy trì khoảng 10 xe hoạt động cầm chừng. Theo ông Thủy, một xe khách chạy tuyến TPHCM – Gia Lai hiện lỗ khoảng 7 triệu đồng mỗi ngày, do vừa chi phí nhiên liệu cao, vừa thiếu khách.

Tương tự, ông Nguyễn Anh Lèo, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải TPHCM, cho biết nhu cầu thuê xe giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh này, doanh nghiệp không thể tăng giá dịch vụ một cách đồng loạt vì lo mất khách.

“Chúng tôi buộc phải đàm phán với khách hàng, yêu cầu thanh toán phần chênh lệch giá nhiên liệu. Ví dụ, nếu giá dầu tăng thêm khoảng 15.000 đồng/lít, với mức tiêu thụ 40 lít thì khách phải trả thêm 600.000 đồng” - ông Lèo cho hay.

Còn theo ông Ngô Trần Ngọc Quốc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Xuất nhập khẩu Trần Quốc, việc giá dầu liên tục biến động khiến doanh nghiệp gặp khó trong điều hành. Sau mỗi lần điều chỉnh, doanh nghiệp phải thông báo lại giá cước cho khách hàng và thường mất khoảng 10 ngày để áp dụng mức giá mới. Trong khi nhu cầu vận chuyển đã giảm khoảng 50%.

Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM, nhận định mức tăng giá nhiên liệu hiện nay vượt quá khả năng chịu đựng của doanh nghiệp. Nếu giá chỉ tăng trong thời gian ngắn, doanh nghiệp có thể cầm cự. Tuy nhiên, khi giá tăng mạnh và kéo dài, việc điều chỉnh giá cước là không thể tránh khỏi. Theo ông Quản, nếu không tăng giá, doanh nghiệp vận tải sẽ rơi vào tình trạng thua lỗ kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và chuỗi cung ứng hàng hóa.



