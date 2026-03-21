Isuzu D-Max 2026 sắp ra mắt ĐNÁ: Máy 2.2L mới mạnh hơn hẳn, tiết kiệm dầu hơn, về Việt Nam sẽ dễ cạnh tranh hơn với Triton

Isuzu Malaysia đang khởi động chiến dịch ra mắt dòng xe D-Max 2.2 TD thế hệ mới và bắt đầu mở cổng đăng ký quan tâm cho khách hàng.

Isuzu D-Max 2026 được mở đặt hàng sớm tại Malaysia. Ảnh: Isuzu

Tương tự như thị trường Thái Lan, mẫu xe này dự kiến sẽ thay thế khối động cơ diesel tăng áp 1.9L RZ4E-TC bốn xi-lanh quen thuộc bằng động cơ RZ4F-TC 2.2L Ddi MaxForce đã được cải tiến đáng kể.

Theo thông tin từ trang đăng ký, khối động cơ 2.2L mới đạt tiêu chuẩn Euro 5, sản sinh công suất 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Chỉ số này vượt trội hơn hẳn so với mức 150 mã lực và 350 Nm của phiên bản 1.9L trước đó.

Tại thị trường Thái Lan, cấu hình động cơ 2.2L này đi kèm với tùy chọn hộp số tự động 8 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp, trong khi bản 1.9L cũ chỉ sử dụng hộp số tự động hoặc số sàn 6 cấp.

Phiên bản động cơ 2.2L đã có mặt trước đó ở Thái Lan. Ảnh minh họa: Carexpert

Bên cạnh việc tăng dung tích xi-lanh, động cơ Ddi MaxForce còn sở hữu thiết kế buồng đốt dạng xoáy cao và hệ thống bôi trơn lưu lượng lớn nhằm tối ưu hóa hiệu suất đốt cháy nhiên liệu. Isuzu cũng trang bị thêm piston ma sát siêu thấp, bộ tăng áp hình học biến thiên điều khiển điện tử, kim phun trực tiếp áp suất cao lên tới 250 MPa và bộ điều khiển trung tâm ECU đa nhân. Những nâng cấp này giúp xe giảm 10,7% mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường trường và đạt mức phát thải carbon thấp nhất trong phân khúc.

Danh mục sản phẩm D-Max tại Malaysia sắp tới dự kiến bao gồm 5 phiên bản chính với các tùy chọn động cơ và hộp số đa dạng. Phiên bản cao cấp nhất X-Terrain vẫn duy trì động cơ 3.0L đi kèm hộp số tự động. Trong khi đó, các dòng Premium, Auto Plus, Standard và Single Cab sẽ chủ yếu tập trung vào động cơ 2.2L mới với cả hai lựa chọn hộp số tự động và số sàn. Động cơ 3.0L 4JJ3-TCX vẫn tiếp tục được duy trì trên các phiên bản cao cấp với thông số 190 mã lực và 450 Nm.

Ngoài bản 2.2L, D-Max tại Malaysia còn có bản 3.0L mạnh hơn. Ảnh minh họa: Carexpert

Về mặt ngoại thất, dòng D-Max mới nhiều khả năng sẽ không thay đổi so với bản nâng cấp năm 2023 do nguồn cung xe tại Malaysia chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan. Hệ thống đèn chiếu sáng và các đường nét thiết kế đặc trưng vẫn được giữ nguyên nhằm duy trì nhận diện thương hiệu. Những thông tin chi tiết hơn về cấu hình và giá bán sẽ tiếp tục được cập nhật khi xe chính thức ra mắt.

Thiết kế xe 2026 sẽ không đổi. Ảnh minh họa: Carexpert

Tại thị trường Việt Nam, các phiên bản Isuzu D-Max hiện hành vẫn đang duy trì khối động cơ 1.9L kết hợp cùng hộp số 6 cấp. Cấu hình này bộc lộ rõ sự hạn chế về hiệu năng khi đặt cạnh những đối thủ cùng phân khúc như Ford Ranger, Toyota Hilux hay ngay cả Mitsubishi Triton vốn sở hữu công suất và lực kéo mạnh mẽ hơn. Do đó, việc nâng cấp lên động cơ 2.2L MaxForce cùng hộp số 8 cấp được kỳ vọng sẽ giúp mẫu bán tải này cải thiện khả năng cạnh tranh và thu hẹp khoảng cách về sức mạnh vận hành đối với các dòng xe đối thủ trong tương lai.