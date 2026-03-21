1 quốc gia vừa ‘mua đỉnh’ gần 800 tấn bạc

Theo số liệu hải quan được công bố hôm 20/3, nhập khẩu bạc của Trung Quốc đã đạt mức cao nhất trong 8 năm vào hai tháng đầu năm 2026 do nhu cầu tăng mạnh từ các ngành công nghiệp và đầu tư đã đẩy giá bạc trong nước lên cao. Điều này làm cạn kiệt lượng dự trữ bạc nội địa và thúc đẩy hoạt động mua bạc từ nước ngoài ở mức chưa từng có.

Trong tháng 1 và tháng 2, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 790 tấn bạc, riêng tháng 2 đã lập kỷ lục so với cùng kỳ năm ngoái với 470 tấn nhập khẩu. Nhu cầu mạnh mẽ trong nước đã đẩy giá bạc nội địa lên cao hơn đáng kể so với giá chuẩn toàn cầu.

Năm 2026 chứng kiến sự khởi đầu biến động mạnh nhất đối với giá bạc trong lịch sử, với giá bạc giao ngay đạt mức cao kỷ lục 121,62 đô la/ounce vào ngày 29/1, trước khi mất gần một nửa giá trị và lao xuống còn 64 đô la/ounce vào ngày 6/2.

Vào tháng 1, các nhà phân tích tại Goldman Sachs cảnh báo rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt trong nước và sự gián đoạn toàn cầu, thậm chí có thể làm phân mảnh thị trường bạc toàn cầu.

“Lượng tồn kho giảm đã tạo ra điều kiện cho sự khan hiếm, nơi các đợt tăng giá tăng tốc khi dòng vốn đầu tư hấp thụ lượng kim loại còn lại trong các kho chứa ở London và đảo chiều mạnh khi tình trạng khan hiếm giảm bớt”, các nhà phân tích Lina Thomas và Daan Struyven của Goldman Sachs viết.

Các nhà phân tích cho biết sự biến động giá cả không phải do thiếu hụt bạc toàn cầu mà do các nút thắt nguồn cung cục bộ đang làm méo mó thị trường.

Các hạn chế xuất khẩu mới của Trung Quốc trong năm 2026, hiện yêu cầu sự chấp thuận chính thức đối với các lô hàng bạc xuất khẩu, chỉ làm tăng thêm sự biến động. Goldman Sachs cho biết động thái này thực chất có thể làm phân mảnh thị trường bạc toàn cầu, làm giảm tính thanh khoản đồng thời khuếch đại sự biến động giá cả.

“Rủi ro gián đoạn có thể khiến các bên tham gia tích trữ riêng thay vì chia sẻ lượng dự trữ toàn cầu,” các nhà phân tích cho biết. “Sự chuyển đổi từ một hệ thống toàn cầu thống nhất sang các kho dự trữ khu vực riêng lẻ sẽ tạo ra một cấu trúc không hiệu quả — biến một thị trường tích hợp, hoạt động trơn tru thành một thị trường dễ bị biến động giá mạnh và cục bộ”.

Trong phiên ngày thứ 6 (20/3), giá bạc đã giảm 5% xuống còn 69,5 USD/ounce, đánh dấu mức sụt giảm 14% trong tuần khi xung đột Trung Đông đẩy giá năng lượng lên cao, chấm dứt hy vọng về việc nới lỏng tiền tệ.

Việc bán tháo tăng tốc sau các báo cáo về việc Mỹ mở rộng triển khai quân sự đến khu vực, khiến các nhà giao dịch dự đoán xác suất tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng 10 là 50% và dự báo ít nhất ba lần tăng lãi suất từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BOE) trong năm 2026.

Bạc đã giảm trong ba tuần liên tiếp kể từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, bị ảnh hưởng bởi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng đô la mạnh lên và việc nhà đầu tư thanh lý để bù đắp thua lỗ.

Đầu tuần này, các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Anh (BoE) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đã giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu sẵn sàng thắt chặt chính sách hơn nữa nếu áp lực lạm phát tiếp tục kéo dài.

Tại Việt Nam, bạc Phú Quý hiện niêm yết ở mức 2,628 triệu đồng/lượng (bán ra) và 2,549 triệu đồng/lượng (mua vào). Với loại bạc thỏi 1 kg, giá bán ra được niêm yết ở mức 70,079 triệu đồng/kg, mua vào là 67,973 triệu đồng.