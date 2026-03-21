Honda N-Van 2026 ra mắt: Giá quy đổi từ 250 triệu đồng, có ADAS, dẫn động 2 cầu, nhỏ hơn cả VinFast EC Van

Honda vừa tiến hành đợt làm mới nhẹ cho dòng N-Van phiên bản 2026 tại thị trường nội địa, mang đến một vài cải tiến đáng giá cùng sự xuất hiện của biến thể cao cấp chuyên phục vụ mục đích dã ngoại.

Honda N-Van có nâng cấp facelift. Ảnh: Honda

Thiết kế đặc trưng với bên phía hành khách không có cột trụ giữa và hệ thống ghế gập thông minh giúp tối ưu hóa không gian chứa đồ vẫn được giữ nguyên trên phiên bản mới.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở khoang cabin khi xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và vô lăng hai chấu mới. Những chi tiết này vốn được kế thừa từ mẫu xe điện N-Van e: và dòng N-Box có kích thước tương đương. Đối với phiên bản Fun cao cấp, Honda đã cập nhật xu hướng công nghệ bằng cách thay thế các cổng sạc USB-A truyền thống sang chuẩn USB-C hiện đại hơn.

Nội thất xe hiện đại và thực dụng. Ảnh: Honda

Điểm nhấn quan trọng trong lần nâng cấp này là phiên bản "Nature Style", trước đây có tên gọi Style+ Nature, dành cho những khách hàng yêu thích phong cách xê dịch. Cải tiến đáng chú ý nhất là việc bổ sung động cơ tăng áp 3 xi-lanh dung tích 660cc, giúp nâng công suất lên 63 mã lực thay vì mức 52 mã lực trên phiên bản động cơ hút khí tự nhiên trước đây.

Về trang bị an toàn, Honda N-Van 2026 được tiêu chuẩn hóa hệ thống cảm biến đỗ xe phía trước và hệ thống phanh giảm thiểu va chạm cho tất cả các phiên bản, bổ sung vào gói công nghệ hỗ trợ lái xe ADAS Honda Sensing sẵn có. Ngay cả các phiên bản tiêu chuẩn phục vụ công việc như "G" và "L" cũng được nâng cấp nút bấm khởi động cùng tính năng kiểm soát chân ga nhằm hạn chế tình trạng tăng tốc đột ngột.

Mức giá của xe có sự điều chỉnh nhẹ để phù hợp với những trang bị mới được bổ sung. Tại Nhật Bản, Honda N-Van 2026 có mức giá khởi điểm từ 1.498.200 yên (khoảng 248 triệu đồng) cho phiên bản G dẫn động cầu trước, sử dụng hộp số sàn. Phiên bản cao cấp nhất Turbo Fun Nature Style với hệ dẫn động hai cầu và hộp số CVT có giá bán lên tới 2.269.300 yên (375 triệu đồng).

