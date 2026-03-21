Giá cà phê hôm nay 21-3: Arabica tăng nóng

21-03-2026 - 09:00 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay chủ yếu tăng với cả Robusta và Arabica, trừ một kỳ hạn tháng 5-2026 của Robusta

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 21-3 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh giảm nhẹ ở kỳ hạn giao tháng 5-2026 nhưng tăng từ 0,73%-1,59% đối với các kỳ hạn tháng 7-2026; tháng 9-2026 và tháng 11-2026.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng tăng 1,34%-2,94%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 5 USD/tấn, còn 3.664 nhưng kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta tăng 26 USD/tấn, lên 3.568 USD/tấn.

Giá Arabica kỳ hạn giao tháng 5-2026 tăng 200 USD/tấn, lên 6.830 USD/tấn.

Giá cà phê các kỳ hạn chốt ngày 21-3 (giờ Việt Nam) - Nguồn giacaphe.com

Giá cà phê hồi phục

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến ít điều chỉnh từ mốc 93.500 đồng/kg.

Theo Cục Xuất Nhập khẩu – Bộ Công Thương, tháng 3-2026, giá cà phê trong nước tăng theo xu hướng phục hồi của thị trường thế giới.

Đồng thời, nguồn cung cà phê trong dân sau vụ thu hoạch không còn dồi dào, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu tăng cường thu mua để đáp ứng các hợp đồng giao hàng. Trong khi đó, nông dân có xu hướng giữ hàng nếu thấy giá không hợp lý.

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

Việt Nam vừa đón thêm tin cực vui từ Trung Quốc Nổi bật

Nước đầu tiên trên thế giới tuyên bố thỏa thuận thương mại với Mỹ “không còn hiệu lực” Nổi bật

Hai tàu chở dầu của Nga đang trên đường đến Cuba, Mỹ lập tức tuyên bố: Cuba không được phép tiếp nhận

Kinh hoàng “công xưởng” kem trộn giữa TP.HCM: Phù phép hóa chất rẻ tiền thành mỹ phẩm OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline...

SJ Group công bố 3 phương án thiết kế cụm cao tầng trung tâm Vista Nam An Khánh

Apple nhắn gửi người dùng iPhone kiểm tra ngay điện thoại

