Dùng thử Sony WF-1000XM6: Tai nghe true wireless tiệm cận chuẩn mực hoàn hảo

Khi Sony không còn chỉ "nâng cấp", mà đang hoàn thiện một chuẩn mực



Có một điều khá thú vị với dòng WF-1000X của Sony: mỗi thế hệ đều tốt hơn, nhưng không phải lúc nào cũng tạo ra cảm giác "khác biệt rõ rệt" ngay từ lần đầu đeo. Với WF-1000XM6, câu chuyện có phần khác đi. Đây không phải kiểu nâng cấp dễ thấy chỉ sau vài phút trải nghiệm, mà là thứ càng dùng lâu, càng nhận ra Sony đã chỉnh lại gần như mọi chi tiết quan trọng.

Ngay từ khi cầm trên tay, người viết đã thấy một sự thay đổi về triết lý thiết kế. Tai nghe nhỏ hơn, gọn hơn và ôm tai tốt hơn. Nếu XM5 từng khiến không ít người phàn nàn vì cảm giác cấn hoặc hơi "lỏng", thì XM6 xử lý khá triệt để vấn đề đó. Phần housing được tinh chỉnh lại, kết hợp eartip foam giúp tai nghe bám tai chắc mà vẫn êm, đeo lâu không bị mỏi. Đây là kiểu cải tiến không ồn ào, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hàng ngày.

Chất âm: không còn phô diễn, mà là kiểm soát

Sony từ lâu đã có "chất riêng" trong cách tune âm, và WF-1000XM6 tiếp tục đi theo hướng đó, nhưng trưởng thành hơn. Nếu phải mô tả ngắn gọn, đây là kiểu âm thanh cân bằng, giàu năng lượng nhưng không cố gây ấn tượng bằng những dải âm bị đẩy quá mức.

Bass vẫn là điểm mạnh quen thuộc. Nó xuống đủ sâu, có lực, nhưng không còn kiểu "đè" lên phần còn lại như một số đời trước. Khi nghe EDM hay hip-hop, bạn vẫn cảm nhận rõ độ punch, nhưng khi chuyển sang vocal hoặc acoustic, dải trầm lập tức lùi lại đúng vị trí, không làm bẩn mid.

Mid trên XM6 là thứ người viết đánh giá cao nhất. Giọng hát có độ dày, độ ấm vừa phải, không bị khô hay quá sáng. Những bản nhạc nhiều nhạc cụ như jazz hay live acoustic cho thấy khả năng tách lớp khá tốt – bạn có thể phân biệt rõ từng lớp âm thay vì một khối âm dính vào nhau.

Treble thì được Sony xử lý an toàn hơn. Nó không quá "sparkle" nhưng đủ sáng để tạo cảm giác thoáng đãng. Quan trọng là không bị chói, kể cả khi nghe lâu. Đây là kiểu tuning hướng đến số đông nhưng vẫn giữ được chất lượng.

Khi bật LDAC, sự khác biệt thể hiện rõ hơn: âm trường rộng ra, chi tiết tăng lên, đặc biệt là những âm nhỏ ở nền. Dù vậy, mình vẫn nhận thấy một điểm quen thuộc của Sony: âm thanh có thay đổi nhẹ khi bật hoặc tắt chống ồn. Không phải quá lớn, nhưng nếu để ý kỹ vẫn nhận ra.

Chống ồn: gần như không còn gì để phàn nàn

Nếu phải chọn một lý do chính để nâng cấp lên WF-1000XM6, tôi sẽ chọn chống ồn. Sony gần như đã chạm đến "giới hạn thực tế" của ANC trên tai nghe true wireless.

Trong môi trường quen thuộc như văn phòng, quán cà phê hay khi di chuyển ngoài đường, XM6 loại bỏ rất nhiều tạp âm. Những tiếng ồn nền như điều hòa, động cơ xe hay tiếng ù liên tục gần như biến mất hoàn toàn. Điều thú vị là ngay cả những âm thanh phức tạp hơn – như tiếng nói chuyện xung quanh – cũng được xử lý tốt hơn trước, dù vẫn giữ lại một phần để tránh cảm giác "cô lập quá mức".

Cảm giác khi bật ANC không phải là "bịt kín tai", mà là không gian xung quanh bị kéo xuống một mức rất thấp. Bạn vẫn nhận thức được môi trường, nhưng không bị làm phiền. Đây là sự khác biệt giữa chống ồn mạnh và chống ồn "tinh tế".

Chế độ xuyên âm cũng khá ổn, đủ tự nhiên để dùng khi cần nghe nhanh xung quanh, dù nếu so với những đối thủ như AirPods Pro thì vẫn chưa hoàn toàn "thật" bằng.

Đàm thoại: Sony đã bắt kịp cuộc chơi

Một trong những điểm Sony từng bị đánh giá thấp là chất lượng mic. Nhưng với WF-1000XM6, có thể nói đây là lần hiếm hoi hãng thực sự bắt kịp – thậm chí tiệm cận nhóm đầu.

Trong môi trường yên tĩnh, giọng nói rõ, sạch và ít bị xử lý quá đà. Khi ra ngoài đường hoặc ngồi quán cà phê, tai nghe vẫn giữ được giọng chính khá tốt, đồng thời giảm tiếng ồn xung quanh xuống mức đủ để người bên kia nghe rõ.

Khả năng lọc gió cũng cải thiện, dù chưa hoàn hảo. Nhưng nếu so với chính Sony trước đây, đây là bước tiến lớn – và đủ để bạn tự tin dùng cho các cuộc gọi công việc.

Trải nghiệm sử dụng: mượt và "thông minh" đúng chất Sony

WF-1000XM6 không phải tai nghe đơn giản kiểu "đeo vào là xong". Nó là một hệ sinh thái nhỏ với rất nhiều tính năng, và may mắn là phần lớn trong số đó thực sự hữu ích.

Kết nối Bluetooth ổn định hơn rõ rệt. Trong suốt quá trình sử dụng, mình gần như không gặp hiện tượng mất kết nối hay lệch kênh. Việc chuyển đổi giữa các thiết bị cũng mượt hơn, ít độ trễ.

Ứng dụng Sound Connect vẫn là điểm mạnh. EQ tùy chỉnh sâu, các chế độ như Speak-to-Chat hay Adaptive Sound Control hoạt động đúng như quảng cáo – không phải kiểu "có cho vui". Tai nghe có thể tự nhận biết bạn đang đi bộ, ngồi yên hay di chuyển để điều chỉnh chống ồn phù hợp, và điều này thực sự hữu ích khi dùng hàng ngày.

Kết luận: chưa hoàn hảo, nhưng rất gần

Sony WF-1000XM6 không phải là sản phẩm tạo ra cú sốc kiểu "nghe phát là khác ngay". Nhưng nó là kiểu thiết bị càng dùng càng thấy giá trị – nơi từng chi tiết nhỏ đều được tinh chỉnh để mang lại trải nghiệm tốt hơn.

Chất âm cân bằng, dễ nghe nhưng vẫn đủ chiều sâu. Chống ồn gần như đứng đầu thị trường. Đàm thoại đã đủ tốt để không còn là điểm yếu. Thiết kế thoải mái hơn và kết nối ổn định hơn.

Vẫn còn vài điểm nhỏ như sự thay đổi âm thanh khi bật ANC hay transparency chưa thật sự hoàn hảo, nhưng nhìn tổng thể, WF-1000XM6 đang tiến rất gần đến thứ mà nhiều người gọi là "tai nghe true wireless toàn diện". Và ở thời điểm này, không có nhiều đối thủ làm được điều đó tốt hơn Sony.



