Tin vui mới cho người mua iPhone 18 Pro Max

Mới đây, một số thông tin mới tiếp tục tiết lộ những thay đổi quan trọng, cho thấy Apple có thể đang chuẩn bị bước tiến lớn về camera, bên cạnh việc bổ sung thêm tùy chọn màu đỏ sẫm hoàn toàn mới.

Theo các nguồn tin, điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên dòng iPhone 18 Pro nằm ở camera telephoto. Sau khi được cải thiện mạnh ở thế hệ trước với cảm biến độ phân giải cao và khả năng zoom quang học ấn tượng, ống kính này được cho là sẽ tiếp tục được nâng cấp với khẩu độ lớn hơn.

Việc mở rộng khẩu độ giúp camera thu được nhiều ánh sáng hơn, từ đó cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Đây vốn là điểm hạn chế của camera telephoto trên các thế hệ iPhone hiện tại, khi chất lượng ảnh thường suy giảm rõ rệt vào ban đêm hoặc trong môi trường ánh sáng yếu.

Bên cạnh đó, dòng Pro cũng được cho là sẽ lần đầu tiên trang bị khẩu độ biến thiên trên camera chính. Tính năng này cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo bối cảnh chụp, giúp người dùng kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh cũng như tăng tính linh hoạt khi chụp chân dung hoặc phong cảnh.

Không chỉ riêng hai ống kính chủ lực, camera Ultra Wide cũng có thể được nâng cấp đồng loạt trên toàn bộ dòng iPhone 18. Đáng chú ý, Apple được cho là sẽ chuyển sang sử dụng linh kiện do Samsung sản xuất, thay thế cho nhà cung cấp quen thuộc trước đây. Động thái này được nhận định có thể nhằm tối ưu hiệu năng hoặc điều chỉnh chi phí trong chuỗi cung ứng.

Dù có thể ra mắt nhiều phiên bản khác nhau, Apple nhiều khả năng vẫn duy trì chiến lược phân cấp rõ ràng. Các nâng cấp đáng giá như camera telephoto cải tiến hay khẩu độ biến thiên được cho là sẽ chỉ xuất hiện trên dòng Pro, trong khi các phiên bản tiêu chuẩn hoặc biến thể khác sẽ bị cắt giảm để tạo sự khác biệt.

Những rò rỉ cho thấy Apple tiếp tục đặt cược lớn vào nhiếp ảnh như yếu tố cạnh tranh cốt lõi. Việc tập trung nâng cấp camera telephoto, thay vì chỉ cải thiện camera chính, phản ánh xu hướng người dùng ngày càng sử dụng zoom quang học nhiều hơn trong thực tế.

Nếu các thông tin này trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max không chỉ gây chú ý nhờ nâng cấp phần cứng mà còn ở diện mạo mới với tùy chọn màu đỏ sẫm, hứa hẹn tạo thêm sức hút trong phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, mức độ hấp dẫn của những thay đổi này vẫn còn phụ thuộc vào trải nghiệm thực tế khi sản phẩm chính thức ra mắt.