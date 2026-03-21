Lo bị cấm vào nội đô, nhiều chủ xe bán tải ở Hà Nội vội vã thanh lý: 'Bán sớm cho được giá'

Những ngày gần đây, thị trường xe bán tải tại Hà Nội đặc biệt nóng, nguyên nhân đến từ những lo ngại liên quan đến quy định mới về hạn chế phương tiện trong khu vực nội đô. Theo đó, từ ngày 15/1/2026, Hà Nội bắt đầu áp dụng quy định cấm xe tải có tổng trọng tải dưới 2 tấn hoạt động trong khu vực nội đô vào khung giờ cao điểm.

Trược tình hình này, thị trường bỗng xuất hiện một bộ phận người dùng rao bán xe với tâm lý “bán sớm cho được giá”.

Trên các hội nhóm mạng xã hội, không khó để bắt gặp các bài đăng thanh lý xe bán tải với nội dung thể hiện rõ sự do dự của người dùng. Một bài đăng trong cộng đồng người chơi xe cho thấy chủ xe rao bán chiếc bán tải đời 2017 với lời chia sẻ ngắn gọn: “Mua bán tải để đi cafe mà bị cấm thì thôi em bán ạ”. Dù chiếc xe được giới thiệu trong tình trạng tốt, đã bảo dưỡng đầy đủ và có thêm nhiều trang bị, chủ xe vẫn chấp nhận rao bán với mức giá khoảng 395 triệu đồng.

Không chỉ là trường hợp cá biệt, xu hướng này đang dần lan rộng trong bối cảnh nhiều người lo ngại xe bán tải có thể bị xếp vào nhóm phương tiện bị hạn chế lưu thông trong giờ cao điểm.

Theo ghi nhận, xuất hiện lượng người dùng rao bán xe không phải do nhu cầu tài chính, mà xuất phát từ tâm lý phòng ngừa rủi ro. Với đặc thù sử dụng xe bán tải chủ yếu phục vụ nhu cầu cá nhân, di chuyển trong nội đô hoặc đi lại hàng ngày, việc bị hạn chế khung giờ lưu thông có thể khiến giá trị sử dụng của phương tiện giảm đáng kể.

Một số chủ xe cho rằng, nếu quy định được áp dụng nghiêm ngặt và việc kiểm tra, xử phạt tăng cường, xe bán tải – vốn được xem là lựa chọn đa dụng – có thể trở nên kém tiện lợi hơn trong môi trường đô thị. Điều này dẫn đến quyết định bán xe sớm, tránh nguy cơ mất giá trong tương lai.

Thực tế, tâm lý này không phải là mới trên thị trường ô tô. Mỗi khi xuất hiện thay đổi chính sách liên quan đến phí, thuế hoặc hạn chế lưu thông, người tiêu dùng thường có xu hướng phản ứng nhanh nhằm bảo toàn giá trị tài sản.

Trong khi đó, ghi nhận tại một số đại lý xe bán tải có tình trạng khan hàng phải đặt cọc và chờ 5-6 tháng, các tư vấn bán hàng lo lắng nhiều khách hàng có thể bỏ cọc.

Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành, không phải tất cả xe bán tải đều bị xếp vào nhóm xe tải chịu hạn chế. Việc phân loại phụ thuộc vào thông số kỹ thuật, cụ thể là tải trọng hàng hóa chuyên chở.

Những xe có tải trọng dưới 950 kg thường được phân loại là xe con và không chịu các hạn chế như xe tải. Trong khi đó, các xe có tải trọng từ ngưỡng này trở lên sẽ phải tuân thủ quy định về khung giờ hoạt động trong nội đô.

Điều đáng nói là thông tin phân loại chính thức không nằm ở kiểu dáng hay tên gọi thương mại, mà được ghi rõ trong giấy đăng kiểm của từng xe. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều người dùng có thể đang phản ứng dựa trên lo ngại chung, thay vì kiểm tra cụ thể tình trạng pháp lý của phương tiện mình sở hữu.

Theo khảo sát thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, phần lớn các mẫu xe bán tải phổ biến như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton đời mới đều có thông số chuyên chở dưới ngưỡng 950 kg. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số phiên bản cũ sản xuất từ nhiều năm trước có khối lượng hàng chuyên chở vượt quá con số này. Điều này dẫn đến tình trạng cùng là dòng xe bán tải nhưng có xe được coi là xe con và có xe lại bị coi là xe tải.﻿

Giới quan sát cho rằng, làn sóng rao bán xe bán tải hiện nay nhiều khả năng chỉ mang tính ngắn hạn, phản ánh tâm lý thị trường hơn là thay đổi căn bản về nhu cầu. Trong dài hạn, phân khúc này vẫn có tệp khách hàng riêng nhờ tính đa dụng, khả năng vận hành linh hoạt và chi phí sở hữu hợp lý.

Tuy vậy, nếu các quy định về hạn chế phương tiện trong nội đô được siết chặt hơn trong thời gian tới, thị trường xe bán tải tại Hà Nội có thể sẽ có nhiều biến động, cả về hành vi tiêu dùng lẫn giá trị giao dịch.