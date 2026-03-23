Chủ xe Honda ICON e: chia sẻ sau 1.500 km sử dụng: Vận hành ổn, cốp rộng nhưng còn điểm chưa như kỳ vọng

Trong bối cảnh xe điện dần xuất hiện nhiều hơn tại các đô thị lớn, những mẫu xe nhỏ gọn như Honda ICON e: được xem là một lựa chọn thay thế cho xe xăng, đặc biệt với nhu cầu di chuyển ngắn hằng ngày. Tuy nhiên, khi đi vào sử dụng thực tế, trải nghiệm không chỉ có những điểm thuận tiện, mà cũng đi kèm không ít thay đổi về thói quen và một số bất cập nhất định.

Sau 1.500 km, chủ xe đánh giá ICON e: vận hành ổn nhưng cần thay đổi thói quen sử dụng. Ảnh: NVCC

Anh Phan Ngọc Khánh (sinh năm 1996), nhà sáng tạo nội dung tại Hà Nội, đã sử dụng Honda ICON e: khoảng 1.500 km. Chiếc xe được mua vào thời điểm có ưu đãi tặng pin hoặc trừ trực tiếp vào giá bán, giúp chi phí ban đầu dễ tiếp cận hơn. Bên cạnh đó, việc từng sử dụng xe Honda trước đây cũng khiến chủ xe cảm thấy yên tâm phần nào khi chuyển sang xe điện cùng hãng.

Trong quá trình sử dụng hằng ngày, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất so với xe xăng nằm ở cách vận hành và thói quen sử dụng. Theo chia sẻ của chủ nhân chiếc ICON e: việc không cần đổ xăng mang lại sự thuận tiện rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động. Tuy nhiên, đổi lại là việc phải chủ động sắp xếp thời gian sạc, thay vì chỉ mất vài phút như trước.

Thiết kế pin tháo rời giúp việc sạc linh hoạt hơn, có thể mang lên nhà hoặc nơi làm việc. Chủ xe cho biết đây là điểm tiện trong nhiều tình huống thực tế, nhất là khi chỗ để xe không có sẵn ổ điện. Dù vậy, đây cũng không hoàn toàn là lợi thế tuyệt đối. Việc phải tháo – lắp pin thường xuyên có thể trở thành thao tác lặp lại, đặc biệt với những người di chuyển nhiều. Ngược lại, nếu sạc trực tiếp trên xe, người dùng lại phụ thuộc vào vị trí có nguồn điện.

Việc chuyển từ xe xăng sang xe điện khiến người dùng phải làm quen với lịch sạc pin hằng ngày. Ảnh: NVCC

Thời gian sạc khoảng 7–8 tiếng là yếu tố cần cân nhắc. Trên thực tế, điều này gần như buộc người dùng phải sạc qua đêm. Người dùng này cho biết bộ sạc có hiện tượng nóng lên trong quá trình sử dụng, vì vậy thường hạn chế sạc xuyên đêm để đảm bảo an toàn, dù chưa gặp sự cố cụ thể nào.

Về khả năng vận hành, ICON e: cho cảm giác ga mượt, dễ kiểm soát trong môi trường đô thị. Tuy nhiên, hệ thống phanh điện khiến xe ngắt lực kéo ngay khi bóp phanh, tạo cảm giác khác biệt so với xe xăng. Theo chia sẻ từ chủ xe, trong thời gian đầu sử dụng có thể xuất hiện hiện tượng “khựng” nhẹ, đặc biệt với những người đã quen chạy xe xăng, nhưng sau một thời gian có thể thích nghi.

Pin tháo rời mang lại sự linh hoạt, nhưng thao tác tháo lắp không phải lúc nào cũng tiện. Ảnh: NVCC

Một điểm đáng lưu ý với những người mới sử dụng xe máy điện nói chung và Honda ICON e: nói riêng là phạm vi hoạt động, hay số km di chuyển được trong một lần sạc. Do điều kiện thực tế luôn khác so với điều kiện thử nghiệm lý tưởng nên tùy vào cách sử dụng, mỗi chiếc xe lại cho một thông số có thể khác nhau. Riêng với trường hợp của Khánh, con số thực tế là khoảng 70 km nếu chạy đều ga và hạn chế tăng tốc. Trong khi nếu sử dụng thông thường, đặc biệt ở chế độ standard, phạm vi hoạt động có thể thấp hơn. Dù vậy, với nhu cầu di chuyển trong ngày, mức này vẫn ở ngưỡng chấp nhận được.

Tốc độ tối đa khoảng 50 km/h cho thấy định hướng rõ ràng của xe là phục vụ nhu cầu đi lại trong phố. Và con số này cũng là điểm cộng nếu học sinh, sinh viên sử dụng vì không cần bằng lái.

Theo đánh giá của chủ xe, mức tốc độ này phù hợp với môi trường đô thị và cả nhóm người dùng trẻ. Tuy nhiên, trong các tình huống cần tăng tốc nhanh hoặc vượt xe, đặc biệt là xe lớn, xe không mang lại nhiều dư địa về sức kéo, đòi hỏi người lái phải chủ động hơn.

Một điểm tích cực là xe vẫn giữ được khả năng vận hành ổn định khi pin xuống thấp. Chủ xe cho biết khi dung lượng còn khoảng 5–6%, xe không bị giảm tốc độ rõ rệt. Thậm chí, khi pin gần về 0%, xe vẫn có thể di chuyển thêm một quãng ngắn, đủ để tìm chỗ sạc trong tình huống cần thiết.

Chi phí sử dụng là yếu tố dễ nhận thấy khi so với xe xăng. Sau khoảng 1.500 km, xe hầu như không phát sinh chi phí bảo dưỡng đáng kể. Người dùng này chia sẻ rằng các hạng mục như thay dầu nhớt hay lọc gió không còn, giúp việc sử dụng trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, phần chi phí tiết kiệm này đi kèm với việc người dùng phải thay đổi thói quen, đặc biệt là liên quan đến việc sạc.

Về trang bị, xe dừng ở mức cơ bản. Không gian để chân và cốp xe đủ dùng cho nhu cầu hằng ngày. Chủ nhân chiếc ICON e: đánh giá cao độ rộng của khu vực này, nhưng cũng cho biết màn hình hiển thị hơi chói khi đi vào buổi tối. Đây không phải vấn đề lớn, nhưng vẫn là điểm cần cải thiện.

Gần như không phát sinh chi phí bảo dưỡng sau 1.500 km sử dụng. Ảnh: NVCC

Nhìn tổng thể, Honda ICON e: phù hợp với nhóm người dùng có nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị, chấp nhận việc thay đổi thói quen sử dụng để đổi lấy chi phí vận hành thấp hơn. Như chia sẻ của chủ xe, đây là mẫu xe phù hợp cho đi lại hằng ngày, nhưng chưa hẳn là lựa chọn thay thế hoàn toàn xe xăng trong mọi tình huống, đặc biệt khi nhu cầu di chuyển đa dạng hơn.