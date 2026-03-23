iPhone Fold có thể ra mắt tháng 9 nhưng phải đến tháng 12 mới được bán

Apple được dự đoán sẽ trình làng chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trong năm nay, nhưng lịch bán hàng có thể không theo quy trình thông thường. Theo nhà phân tích Tim Long của Barclays, thiết bị này có thể được công bố cùng dòng iPhone 18 Pro, song thời điểm ra mắt thực tế lại muộn hơn đáng kể.

Cụ thể, Tim Long nhận định Apple sẽ giới thiệu iPhone Fold cùng với iPhone 18 Pro và Pro Max tại sự kiện tháng 9 theo chu kỳ thông thường. Tuy nhiên, mẫu máy gập này có thể chỉ chính thức mở bán vào tháng 12/2026, phản ánh chiến lược triển khai phân giai đoạn.

Apple không phải lần đầu áp dụng cách tiếp cận này. Các thiết bị như iPhone X và iPhone XR trước đây đều được công bố tại sự kiện ra mắt chính nhưng phải vài tuần sau mới lên kệ. Với một form factor hoàn toàn mới như máy gập, việc trì hoãn phát hành được xem là điều không bất thường.

Nguyên nhân của sự chậm trễ nhiều khả năng liên quan đến độ phức tạp trong quy trình sản xuất hoặc chuỗi cung ứng. Các báo cáo hiện cho thấy iPhone Fold đã ở giai đoạn phát triển nâng cao, thiết kế gần như hoàn thiện, điều này củng cố khả năng máy sẽ thực sự ra mắt trong năm nay.

Về tính năng, iPhone Fold được kỳ vọng hỗ trợ đa nhiệm, bao gồm khả năng chạy song song hai ứng dụng khi mở màn hình.

Tim Long cũng đề xuất Apple có thể áp dụng chiến lược ra mắt chia đôi cho toàn bộ lineup sắp tới. Dòng iPhone 18 cơ bản cùng các biến thể liên quan có thể xuất hiện vào tháng 3/2027, đi kèm với một mẫu kế nhiệm iPhone Air hoặc sự trở lại của biến thể Plus. Nếu chiến lược này được thực thi, Apple có thể hướng tới chu kỳ phát hành linh hoạt hơn, qua đó quản lý hiệu quả các danh mục mới như thiết bị gập mà không làm gián đoạn việc cập nhật dòng sản phẩm chủ lực.