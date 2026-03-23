Ông Trump phát đi 1 tín hiệu, giá dầu lập tức rơi thẳng đứng

Trong phiên giao dịch chiều ngày 23/3, thị trường năng lượng toàn cầu đã chứng kiến một cú sụt giảm chấn động khi giá dầu thô đồng loạt bốc hơi hơn 10% giá trị. Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi tín hiệu giảm leo thang quân sự, mở ra hy vọng về việc ổn định lại nguồn cung tại khu vực huyết mạch Trung Đông.

Cụ thể, giá dầu thô WTI kỳ hạn đã ghi nhận mức giảm kỷ lục hơn 10%, lùi về sát mốc 88,5 USD/thùng. Cùng chung kịch bản, dầu Brent – chuẩn mực dầu thô toàn cầu – cũng chứng kiến mức giảm tương ứng, rơi xuống ngưỡng khoảng 100 USD mỗi thùng.

Làn sóng bán tháo được kích hoạt sau khi Tổng thống Donald Trump chính thức ra lệnh tạm dừng trong 5 ngày các cuộc tấn công dự kiến của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của Iran. Đây được xem là một bước lùi chiến lược nhằm tạo không gian cho các nỗ lực ngoại giao sau một giai đoạn căng thẳng cực độ.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, quyết định tạm dừng tấn công được đưa ra sau hai ngày đàm phán mà ông Donald Trump mô tả là "mang tính xây dựng" với phía Iran nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các xung đột hiện nay. Các cuộc thảo luận cấp cao dự kiến sẽ tiếp tục được duy trì trong tuần này để đi sâu vào các chi tiết cụ thể hơn.

Thông tin này đã ngay lập tức xoa dịu tâm lý hoảng loạn của các nhà đầu tư về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tức thời. Trước đó, thị trường luôn trong tình trạng "đứng ngồi không yên" do thời hạn mà Mỹ đặt ra yêu cầu Iran phải mở lại eo biển Hormuz – tuyến đường hàng hải quan trọng nhất thế giới đối với ngành năng lượng.

Eo biển Hormuz là yết hầu kinh tế, nơi lưu thông của khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Cuộc xung đột kéo dài thời gian qua đã khiến hạ tầng năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh bị hư hại nặng nề, đẩy hoạt động vận tải qua eo biển này vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng. Các báo cáo ước tính sản lượng dầu tại Trung Đông đã bị thâm hụt từ 7 đến 10 triệu thùng mỗi ngày do ảnh hưởng trực tiếp từ chiến sự.

Tuy nhiên, lệnh tạm ngừng tấn công của Mỹ đã làm giảm nguy cơ phá hủy thêm các cơ sở hạ tầng quan trọng, giúp các nhà giao dịch chuyển sự chú ý sang khả năng phục hồi bền vững của tuyến đường thủy này thông qua con đường ngoại giao.

Một yếu tố khác góp phần gây áp lực giảm giá dầu là triển vọng dầu thô Iran quay trở lại thị trường. Việc Mỹ tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran đã mở ra cánh cửa cho nguồn cung mới.

Hiện tại, một số nhà máy lọc dầu tại châu Á, đặc biệt là các doanh nghiệp tại Ấn Độ, đang ráo riết cân nhắc kế hoạch nối lại hoạt động nhập khẩu dầu từ Iran. Các doanh nghiệp trong khu vực cũng đang theo dõi sát sao mọi diễn biến từ cuộc đàm phán Mỹ-Iran để điều chỉnh chiến lược thu mua và quản lý rủi ro trong bối cảnh mới.

Mặc dù giá dầu đã giảm mạnh trong phiên chiều 23/3, các chuyên gia phân tích vẫn đưa ra những dự báo thận trọng. Thị trường dầu mỏ được cho là sẽ tiếp tục trải qua các đợt biến động mạnh trong thời gian tới. Quỹ đạo của giá năng lượng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả cuối cùng của các nỗ lực ngoại giao và khả năng thực tế của các quốc gia Trung Đông trong việc khôi phục sản lượng khai thác đã mất.