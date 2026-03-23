Goldman Sachs dự báo giá dầu năm 2026

Theo Reuters, trong báo cáo phát hành cuối ngày Chủ nhật của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, các chuyên gia kinh tế tại đây đã nâng mức dự báo giá dầu trung bình năm 2026 cho dầu thô Brent từ 77 USD lên 85 USD mỗi thùng.

Tương tự, dự báo đối với dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ cũng được điều chỉnh tăng từ mức 72 USD lên 79 USD mỗi thùng. Quyết định này phản ánh sự thay đổi trong đánh giá về cán cân cung cầu và các rủi ro địa chính trị đang hiện hữu.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs nhận định rằng tình trạng gián đoạn kéo dài đối với việc vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz là nguyên nhân then chốt.

Bên cạnh đó, việc các quốc gia gia tăng tích trữ dầu cho mục đích chiến lược đang đẩy thị trường vào trạng thái thắt chặt hơn. Ngân hàng này dự báo giá dầu Brent trung bình có thể đạt mức 110 USD mỗi thùng trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4. Con số này cao hơn đáng kể so với dự báo 98 USD trước đó.

Các nhà giao dịch hiện nay đang đặt nặng yếu tố rủi ro vào giá bán trong bối cảnh chưa có sự chắc chắn về thời gian phục hồi của nguồn cung.

Những diễn gần đây của cuộc xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu lên xuống thất thường

Trong một kịch bản rủi ro cao kéo dài khoảng 10 tuần, Goldman Sachs cảnh báo giá dầu có thể chạm ngưỡng 135 USD mỗi thùng. Mức giá này sẽ xuất hiện nếu thị trường yêu cầu một khoản phí bảo hiểm rủi ro đủ lớn để buộc nhu cầu tiêu thụ phải sụt giảm nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung.

Kịch bản này giả định lưu lượng dầu qua các tuyến hàng hải quan trọng duy trì ở mức rất thấp và sản lượng tại khu vực Trung Đông sụt giảm liên tục khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày trong vòng sáu tháng.

Báo cáo chỉ ra hai yếu tố chính có thể thúc đẩy giá dầu tăng vọt trong thời gian tới. Yếu tố thứ nhất là sự tắc nghẽn giao thông đường thủy tại eo biển Hormuz kéo dài khiến giá dầu Brent vượt qua mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào năm 2008.

Yếu tố thứ hai là sự mất mát nguồn cung ổn định từ các quốc gia Trung Đông. Ngược lại, việc chấm dứt các hành động quân sự của Mỹ trong khu vực có thể giúp giảm bớt phí bảo hiểm rủi ro một cách nhanh chóng. Ngoài ra, khả năng Washington xem xét các biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu mỏ có thể làm gia tăng khoảng cách chênh lệch giá giữa dầu Brent và dầu WTI.

Dù có những biến động ngắn hạn, Goldman Sachs kỳ vọng giá dầu Brent và WTI sẽ duy trì ổn định ở mức lần lượt là 80 USD và 75 USD cho đến năm 2027.

Sự ổn định này xuất phát từ việc phản ứng của cung và cầu đối với mức giá cao sẽ bù đắp cho tác động thắt chặt từ việc tái thiết dự trữ chiến lược.

Ghi nhận thực tế trên thị trường vào lúc 10h30 sáng (giờ Việt Nam), giá dầu Brent 9 đứng ở mức 112,9 USD mỗi thùng, trong khi giá dầu WTI giao dịch quanh mức 99,1 USD mỗi thùng.

Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Iran đe dọa tấn công hạ tầng năng lượng của các nước láng giềng nếu Mỹ thực hiện các cuộc tấn công vào lưới điện của nước này.