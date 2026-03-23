1,6 triệu thùng xăng dầu đang đổ về châu Á

Theo một số nguồn tin thương mại và dữ liệu vận chuyển, các lô hàng xăng dầu từ châu Âu và Mỹ đang có xu hướng dịch chuyển mạnh sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Diễn biến này xuất hiện sau khi giá nhiên liệu tại châu Á tăng vọt do nguồn cung thắt chặt bởi những căng thẳng quân sự liên quan đến Mỹ, Israel và Iran. Cụ thể, các nhà máy lọc dầu tại khu vực phải cắt giảm sản lượng. Nhà phân phối phải tìm kiếm nguồn cung thay thế từ Hoa Kỳ và gia tăng nhập khẩu nhiên liệu từ Nga.

Dữ liệu theo dõi tàu từ Kpler cho thấy, ít nhất ba lô hàng xăng dầu với tổng khối lượng khoảng 1,6 triệu thùng đã được bốc xếp từ các cảng châu Âu để chuyển sang châu Á trong tuần qua. Các tập đoàn năng lượng lớn như Vitol và TotalEnergies đang tích cực vận chuyển nhiên liệu sang phía Đông để tận dụng mức biên lợi nhuận chênh lệch cao.

Trong một diễn biến liên quan, tập đoàn Exxon Mobil cũng đã tiến hành đặt chỗ các tàu vận tải để đưa xăng dầu từ Mỹ cung ứng cho thị trường Úc.

Biên lợi nhuận xăng dầu châu Á tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Thông thường, châu Âu chỉ xuất khẩu các lô hàng nhỏ sang các thị trường phía Đông kênh đào Suez, do các thị trường truyền thống tập trung tại Mỹ, Mỹ Latinh và Tây Phi.

Tuy nhiên, lợi nhuận lọc dầu tại châu Á đối với mặt hàng xăng (so với dầu thô Brent) hiện đã tiệm cận mức kỷ lục của năm 2022, đạt khoảng 37 USD/thùng trong tuần trước, cao hơn gấp nhiều lần so với mức 8 USD ghi nhận trước thời điểm xung đột.

Nithin Prakash, nhà phân tích tại công ty tư vấn Rystad Energy, nhận định rằng tâm lý thận trọng của các nhà máy lọc dầu là yếu tố then chốt dẫn đến sự thiếu hụt hiện nay. Những rủi ro xung quanh eo biển Hormuz khiến các đơn vị vận hành phải cân nhắc kỹ lưỡng về sản lượng đầu ra và các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết.

Chuyên gia này cho biết ngay cả khi lượng tồn kho hiện tại chưa ở mức báo động, việc hạ công suất lọc dầu sẽ làm thắt chặt triển vọng nguồn cung trong ngắn hạn.

Theo số liệu từ LSEG, lượng tồn kho các sản phẩm chưng cất nhẹ tại Singapore hiện đạt 17,93 triệu thùng, cao hơn khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều quốc gia châu Á đang hạn chế xuất khẩu xăng dầu do thiếu hụt nguồn cung.

Nguồn cung nội vùng châu Á đang đối mặt với đà sụt giảm nghiêm trọng từ các quốc gia xuất khẩu hàng đầu. Hàn Quốc dự kiến chỉ xuất khẩu từ 5 đến 6 triệu thùng xăng dầu trong tháng 3, giảm mạnh so với mức trung bình 10 triệu thùng của các tháng trước đó.

Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu để ưu tiên đảm bảo an ninh năng lượng trong nước.

Đồng thời, các quốc gia như Thái Lan và Việt Nam cũng đã thực hiện các biện pháp hạn chế hoạt động xuất khẩu xăng dầu.

Thị trường hiện đang đổ dồn sự chú ý vào Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu nhiên liệu lớn thứ hai khu vực. Thông thường, Ấn Độ chuyển hướng khoảng 40% lượng nhiên liệu sang Trung Đông.

Tuy nhiên, dữ liệu sơ bộ cho thấy xuất khẩu xăng của nước này trong tháng 3 đã giảm xuống còn khoảng 5 đến 6 triệu thùng thay vì mức 12 triệu thùng như tháng trước.

Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc Nhà máy lọc dầu và hóa dầu Mangalore thuộc sở hữu nhà nước đã tạm dừng việc bốc dỡ các lô hàng hóa theo kế hoạch.