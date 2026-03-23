HOT: “Hành trình từ trái tim” sẽ xuyên Việt hàng nghìn km, dàn siêu xe, xe sang của ông Đặng Lê Nguyên Vũ sắp tới khắp các tỉnh thành

“Hành trình từ trái tim” tiếp tục

Chuỗi sự kiện “Hành trình từ trái tim” đang trong giai đoạn hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Hành trình năm nay sẽ là một cuộc “viễn chinh” quy mô, kéo dài xuyên suốt từ ngày 24/3 đến khoảng 16/4 với quãng đường lên tới hàng nghìn km.

Tương tự các kỳ tổ chức trước đó, sự kiện lần này tiếp tục hứa hẹn khiến giới mộ điệu xe cả nước phải trầm trồ khi quy tụ dàn siêu xe, xe siêu sang cùng hàng loạt dòng xe sang trọng khác trong bộ sưu tập đồ sộ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Hành trình lần này được trông đợi có cả siêu xe, xe siêu sang cùng dàn SUV độ hầm hố.

Kế hoạch lộ trình sơ bộ cho thấy đoàn xe sẽ khởi động tại TP.HCM, sau đó băng qua những cung đường đất đỏ của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió trước khi tiến thẳng ra các tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Sơn La, Lai Châu và Tuyên Quang.

Với đặc thù địa hình hiểm trở của vùng cao, “vua cà phê” sẽ tiếp tục ưu tiên trưng dụng dàn SUV hạng sang vốn đã được tinh chỉnh các phụ kiện đặc biệt để thích nghi với điều kiện khắc nghiệt. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những “cỗ máy tốc độ” trị giá hàng triệu đô la vẫn là điểm nhấn không thể thiếu, tạo nên sức hút đặc trưng và đẳng cấp khác biệt của đoàn xe Trung Nguyên.

Nhìn lại những chặng đường “Hành trình từ trái tim” đã qua

Nhìn lại chặng đường đã qua, “Hành trình từ trái tim” đã xác lập những cột mốc vô tiền khoáng hậu cho các hoạt động caravan kết hợp thiện nguyện tại Việt Nam. Từ số lượng phương tiện tham gia, tổng giá trị dàn xe cho đến chi phí vận hành và bảo dưỡng khổng lồ sau mỗi chặng đường, tất cả đều minh chứng cho tầm vóc và tâm huyết của người đứng đầu Trung Nguyên.

Các hành trình trước đây được tổ chức với quy mô khá lớn, bao gồm cả số lượng xe, giá trị dàn xe và cung đường đi.

Vào năm 2018, sự kiện này từng đặc biệt gây chú ý khi huy động dàn siêu xe và xe siêu sang trị giá hàng trăm tỷ đồng thực hiện chuyến xuyên Việt. Tâm điểm của mọi sự chú ý khi đó đổ dồn vào chiếc Bugatti Veyron - chiếc hypercar độc nhất vô nhị tại Việt Nam thời điểm bấy giờ. Đồng hành cùng “ông hoàng tốc độ” này là những cái tên nổi bật trong giới siêu xe như Lamborghini Aventador, Murcielago SV, Ferrari 458 Italia, 458 Spider, 488 GTB, F12 Berlinetta… và cả xe siêu sang hàng hiếm như Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.

Nhiều siêu xe mới được trông chờ sẽ xuất hiện.

Việc vận hành những chiếc siêu xe gầm thấp, vốn chỉ dành cho đường đua hoặc đại lộ bằng phẳng, trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ vùng núi phía Bắc là một bài toán hậu cần cực kỳ phức tạp. Đội ngũ kỹ thuật đã phải làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo chất lượng nhiên liệu chuyên dụng cũng như quy trình bảo dưỡng lưu động khắt khe nhất.

Bước sang năm 2019, chiến lược sử dụng phương tiện của hành trình có sự thay đổi rõ rệt để phù hợp với mục tiêu tiếp cận các vùng sâu, vùng xa, nơi địa hình chia cắt mạnh. Thay vì tập trung vào siêu xe gầm thấp, đoàn xe ưu tiên dòng SUV hạng sang Land Rover Range Rover với số lượng lên tới hàng chục chiếc, thậm chí có cả sự góp mặt của xe siêu sang Bentley Bentayga. Để chinh phục các cung đường đèo dốc và bùn lầy tại Tây Nguyên hay vùng núi cao phía Bắc, các mẫu xe này đều được trang bị thêm ống thở chuyên dụng, giá nóc chở hàng và lốp địa hình bền bỉ.

Dàn SUV độ sẽ phù hợp cho cả cung đường năm nay.

Không chỉ vậy, “Hành trình từ trái tim” còn mang tính nhân văn sâu sắc với sự đồng hành của nhiều Hoa hậu, Á hậu trong vai trò đại sứ. Những chiếc xe sang lúc này trở thành phương tiện vận chuyển tri thức, mang theo hàng triệu cuốn sách trong “Tủ sách đổi đời” đến với các bạn trẻ.

Hành trình còn có cả những hoạt động ý nghĩa.

Hình ảnh dàn xe trị giá hàng trăm tỷ đồng xuất hiện tại những điểm trường xa xôi, những vùng biên giới hẻo lánh để trao tận tay các học sinh, sinh viên những cuốn sách quý đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Trong lần tái xuất này, sự kiện sẽ có thêm những mẫu xe mới lạ trong bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, đồng hành cùng hành trình gieo mầm khát vọng khởi nghiệp cho thế hệ trẻ Việt Nam.