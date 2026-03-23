Xem Mazda CX-6e ngoài đời thực: Bề thế hơn CX-5, thiết kế bóng bẩy với 3 màn hình siêu lớn, chạy tới 600km/sạc

23-03-2026 - 13:43 PM | Thị trường

Xuất hiện lần đầu tại Đông Nam Á trong khuôn khổ BIMS 2026, Mazda CX-6e gây chú ý với cấu hình thuần điện cao cấp nhất. Mẫu SUV sở hữu trục cơ sở 2.902mm, nằm giữa phân khúc CX-5 và CX-8, có thể sớm thương mại hóa tại khu vực.

Mazda CX-6e vừa có màn chào sân đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2026.

Mazda CX-6e lần đầu được đưa về Đông Nam Á.

Sự xuất hiện của CX-6e tại triển lãm năm nay gợi nhắc đến lộ trình của mẫu Mazda 6e vào năm ngoái; sau khi trưng bày tại BIMS 2025, Mazda 6e được mở bán chính thức từ năm nay, do đó CX-6e có thể cũng sẽ có bước đi tương tự trong thời gian tới.

Mẫu xe này được phát triển trên nền tảng EPA, sở hữu kích thước chiều dài 4.850mm và trục cơ sở 2.902mm, định vị giữa hai dòng xe quen thuộc là CX-5 và CX-8.

Kích thước xe lớn hơn so với CX-5.

Thiết kế ngoại thất của xe đi theo hướng tối giản nhằm tối ưu tính khí động học với tay nắm cửa dạng ẩn và gương chiếu hậu điện tử được giữ lại từ bản concept. Khu vực đầu xe gây chú ý bởi cụm đèn chiếu sáng tách biệt và logo Mazda có khả năng phát sáng đặt trên nền mặt ca-lăng kín. Chiếc xe trưng bày tại Thái Lan có mâm lên tới 21 inch.

Xe có thiết kế tối giản tối đa ở ngoại thất.

Bên trong khoang lái, Mazda tập trung vào các trang bị kỹ thuật số với màn hình trung tâm 26,45 inch độ phân giải 5K và hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái AR-HUD 50 inch tiêu chuẩn. Người dùng có thể tùy chọn nâng cấp lên màn hình HUD 3D với kích thước hiển thị tương đương 100 inch.

Bên trong xe có rất nhiều màn hình điện tử.

Các tiện nghi khác bao gồm vô-lăng hai chấu dạng D-cut, hệ thống âm thanh 23 loa Dolby Atmos cùng ghế ngồi chỉnh điện có tích hợp các chức năng sưởi, làm mát và massage.

Về thông số vận hành, phiên bản thuần điện (BEV) của Mazda CX-6e như đang trưng bày tại Thái Lan sản sinh công suất 255 mã lực, sử dụng pin 77,94 kWh cho tầm hoạt động khoảng 600km mỗi lần sạc. Bên cạnh đó, xe còn có biến thể EREV sử dụng thêm động cơ xăng 1.5L đóng vai trò máy phát điện.

Tầm vận hành của xe khá lớn.

Các tính năng an toàn đi kèm thuộc hệ thống ADAS cấp độ 2, hỗ trợ kiểm soát hành trình thích ứng, giữ làn đường và đỗ xe tự động...

Theo Đức Khôi - Hoàng Dũng

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
mazda cx-6e

Nóng: Việt Nam và Nga sẽ ký thỏa thuận quan trọng về năng lượng, dầu khí

Nóng: Việt Nam và Nga sẽ ký thỏa thuận quan trọng về năng lượng, dầu khí Nổi bật

Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức,... đồng loạt tăng giá thép

Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức,... đồng loạt tăng giá thép Nổi bật

Dầu của quốc gia này đang hot: Ấn Độ và hàng loạt 'đại gia' châu Á tìm cách tranh mua

Dầu của quốc gia này đang hot: Ấn Độ và hàng loạt 'đại gia' châu Á tìm cách tranh mua

11:05 , 23/03/2026
Mưa đá 'tàn phá' hàng trăm ha mận, táo ở Sơn La

10:35 , 23/03/2026
IEA cảnh báo khủng hoảng năng lượng lớn chưa từng có

10:32 , 23/03/2026
Hơn 100 chiếc Rolls-Royce Cullinan không thể bảo vệ người ngồi hàng ghế sau nếu xảy ra tai nạn, muốn sửa phải chờ đến tháng 5

10:01 , 23/03/2026

