Sau vàng và bạc, một mặt hàng cực quan trọng bị bán tháo - giá lao dốc không phanh

Giá đồng trên thị trường quốc tế tiếp tục đi xuống, rơi về mức thấp nhất trong hơn ba tháng, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông làm suy yếu tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư và làm gia tăng lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Trên Sàn giao dịch kim loại London (LME), giá đồng có thời điểm giảm tới 1,8%, nối dài đà lao dốc sau khi đã mất gần 7% trong tuần trước – mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khi cuộc xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ tư, kéo theo giá năng lượng tăng cao và gây áp lực lên lạm phát.

Giá dầu và khí đốt leo thang đang làm dấy lên lo ngại chi phí sản xuất toàn cầu tăng mạnh, qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư lo ngại các ngân hàng trung ương có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, gây sức ép lên nhu cầu đối với các kim loại công nghiệp như đồng.

Giá đồng lao dốc trong 1 tháng qua.

Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã bước sang tuần thứ tư mà không có dấu hiệu hạ nhiệt, với giá dầu tăng vọt đe dọa hoạt động kinh tế và đẩy mạnh lạm phát, khiến các ngân hàng trung ương lớn có xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Thị trường đã giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay, trong khi một số nhà giao dịch dự đoán khả năng tăng lãi suất vào cuối năm. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Anh (BOE) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) cũng báo hiệu sẵn sàng thắt chặt chính sách hơn nữa nếu áp lực lạm phát tiếp tục kéo dài.

Một số chuyên gia nhận định giá đồng vẫn chưa chạm đáy khi thị trường đang dần phản ánh rủi ro suy thoái và lạm phát kéo dài. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc giá giảm sâu đã kích hoạt lực mua từ các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt tại Trung Quốc. Khi giá đồng trên sàn Thượng Hải giảm xuống dưới ngưỡng quan trọng, nhiều nhà máy đã tăng cường tích trữ nguyên liệu, thậm chí ghi nhận đơn hàng kín đến tháng sau.

Đồng được xem là thước đo quan trọng đối với sức khỏe nền kinh tế toàn cầu, thường được gọi là "Tiến sĩ Đồng" (Dr. Copper), vì nhu cầu sử dụng đồng cao phản ánh sự phát triển trong các ngành công nghiệp chủ chốt như xây dựng, năng lượng và sản xuất thiết bị điện tử.

Không chỉ kim loại công nghiệp, nhóm kim loại quý cũng chịu áp lực điều chỉnh. Theo dữ liệu thị trường, giá vàng thế giới hiện ở mức khoảng 4.356 USD/ounce, giảm gần 3% so với phiên trước đó. Giá bạc cũng giảm mạnh hơn, xuống còn khoảng 65,2 USD/ounce, mất gần 3,5%.

Việc cả vàng và bạc cùng giảm cho thấy dòng tiền đang có xu hướng rút khỏi các tài sản kim loại trong ngắn hạn, khi thị trường biến động mạnh và nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ tiền mặt hoặc chuyển sang các kênh an toàn khác.

Giới phân tích cho rằng trong ngắn hạn, diễn biến của giá đồng cũng như các kim loại khác sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào tình hình địa chính trị và biến động của thị trường năng lượng. Nếu xung đột kéo dài, áp lực lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể gia tăng, qua đó tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu kim loại công nghiệp.