Dẫn đầu doanh số SUV thuần điện, lần đầu vào top 10 doanh số - thương hiệu Jaecoo tăng tốc mạnh mẽ tại Indonesia

Tháng 2/2026, các thương hiệu ô tô Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực tại Indonesia. Trong đó, JAECOO đạt doanh số 3.005 xe, xếp thứ hai trong nhóm các thương hiệu Trung Quốc.

Đáng chú ý, kết quả này đến chỉ sau một năm JAECOO gia nhập Indonesia. Động lực chính đến từ mẫu SUV thuần điện J5 EV. Ra mắt từ tháng 11/2025, mẫu xe nhanh chóng thu hút người tiêu dùng nhờ thiết kế thân thiện, trang bị công nghệ thông minh và lợi thế vận hành xanh.

Chỉ trong chưa đầy hai tháng sau khi công bố giá, J5 EV đã nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng, trở thành một trong những mẫu xe năng lượng mới được quan tâm nhất tại Indonesia.

Doanh số tiếp tục tăng trưởng khi xe bước vào giai đoạn giao hàng. Riêng tháng 2/2026, J5 EV đạt 2.926 xe, đứng thứ hai trong nhóm xe điện bán chạy nhất và lần đầu lọt top 10 toàn thị trường – dấu mốc quan trọng trong bối cảnh thị trường vốn do các thương hiệu Nhật Bản chiếm ưu thế.

Lũy kế hai tháng đầu năm, mẫu xe đạt 4.868 xe, tiếp tục giữ vị trí SUV thuần điện bán chạy nhất. JAECOO đặt mục tiêu bàn giao 10.000 xe trước dịp lễ Eid al-Fitr 2026.

Song song với doanh số, J5 EV cũng được vinh danh tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2026 với giải thưởng “SUV cỡ nhỏ có giá dễ tiếp cận nhất”, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu.

Bên cạnh tăng trưởng kinh doanh, JAECOO chú trọng xây dựng cộng đồng người dùng. Sự kiện kỷ niệm một năm với chủ đề “A Milestone of Trust” đã thu hút đông đảo khách hàng tham gia, đồng thời là dịp tri ân những người dùng đầu tiên.

Thương hiệu cũng triển khai chương trình đồng sáng tạo J5 EV Co-Creation, cho phép khách hàng tham gia đóng góp ý tưởng về thiết kế, cá nhân hóa và nâng cấp sản phẩm.

Mạng lưới phân phối cũng đang được mở rộng nhanh chóng tại Indonesia. Hiện JAECOO có 25 đại lý và dự kiến tăng lên 80 đại lý vào cuối năm 2026.

Trong thời gian tới, với danh mục sản phẩm ngày càng hoàn thiện và hệ thống phân phối mở rộng, JAECOO tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh tại Indonesia, mang đến các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao hơn.

Tại Việt Nam, thương hiệu Omoda & Jaecoo là thương hiệu ô tô Trung Quốc đầu tiên xây dựng nhà máy tại tỉnh Hưng Yên thông qua mô hình liên doanh với Tập đoạn Geleximco.

Dự kiến, nhà máy này đi vào hoạt động trong năm na. Cùng với đó, mạng lưới phân phối cũng được mở rộng với 40 nhà phân phối đã đi vào hoạt động﻿.