Xe điện chiếm ưu thế

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, doanh số của nhóm xe SUV đô thị trong tháng 2 đạt 5.868 xe. Con số này giảm gần một nửa so với mức 12.105 xe của tháng trước đó.

Tính lũy kế hai tháng đầu năm, lượng xe bàn giao đến tay người dùng mới đạt 17.973 xe. Đây là mức tiêu thụ khá khiêm tốn khi chỉ chiếm khoảng 19,71% tổng doanh số 2 tháng đầu năm 2026 (91.180 xe) của toàn thị trường xe.

Tuy nhiên, trong bức tranh ảm đạm chung của toàn thị trường, điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là sự vươn lên mạnh mẽ và chiếm ưu thế tuyệt đối của nhóm xe điện.

Dẫn đầu toàn phân khúc hiện nay là bộ đôi xe điện đến từ thương hiệu Việt Nam. VinFast VF 5 đang thống trị thị trường với 1.601 xe bán ra trong tháng 2. Xếp ngay sau đó là người anh em VinFast VF 6 với doanh số đạt 1.042 xe.

STT Tên mẫu xe Doanh số tháng 1 Doanh số tháng 2 % Doanh số tổng 1 VinFast VF 5 2.737 1.601 -41,50% 4.338 2 VinFast VF 6 2.485 1.042 -58,10% 3.527 3 Mitsubishi Xforce 1.666 545 -67,30% 2.211 4 Hyundai Creta 1.222 645 -47,20% 1.867 5 Toyota Yaris Cross 1.150 638 -44,50% 1.788 6 KIA Seltos 1.058 524 -50,50% 1.582 7 KIA Sonet 924 526 -43,10% 1.450 8 Honda HR-V 770 144 -81,30% 914 9 Toyota Corolla Cross 125 379 +203,20% 504 10 Hyundai Venue 295 106 -64,10% 401 11 Toyota Raize 227 98 -56,80% 325 12 Mazda CX-30 165 49 -70,30% 214 13 Suzuki Fronx 138 52 -62,30% 190 14 Mazda CX-3 130 45 -65,40% 175

Với xe xăng, doanh số bán hàng còn kém hơn, khi không có 1 mẫu xe nào đạt doanh số vượt 1.000 xe trong tháng 2. Trong đó, chỉ có 5 mẫu xe xăng đứng đầu là Xforce, Creta, Yaris Cross, Seltos và Sonet có doanh số hơn 500 xe.

Mặc dù việc sụt giảm doanh số là xu hướng chung, do tháng 2 là tháng tết. Thế nhưng cả hai mẫu xe điện nhà VinFast vẫn tạo ra một khoảng cách rất lớn đối với phần còn lại. Thậm chí, tổng doanh số của 2 mẫu xe điện này trong 2 tháng (7.865 xe) còn cao hơn doanh số của 4 mẫu xe xăng dẫn đầu cộng lại (7.448 xe).

Những số liệu này chứng minh rằng, xe điện không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đã thực sự trở thành thế lực điều phối cuộc chơi.

Hạ giá bán, tung ưu đãi trước áp lực cạnh tranh

Trước sức ép từ xe điện cũng như giai đoạn thấp điệm của thị trường, các hãng xe xăng buộc phải tung ra những "chiêu bài" giảm giá quy mô lớn để bảo vệ thị phần với các gói ưu đãi lệ phí trước bạ và quà tặng phụ kiện.

Đại diện nhóm xe Hàn, Hyundai và KIA liên tục điều chỉnh giá bán để kéo khách. Tiêu biểu là Hyundai Creta khi mẫu xe này được giảm trực tiếp 50 triệu đồng, giá về còn từ 549 triệu đến 665 triệu đồng và tặng kèm bảo hiểm vật chất. Đáng chú ý, hãng còn gia tăng lợi thế cạnh tranh bằng việc nâng thời hạn bảo hành từ 5 năm lên 8 năm hoặc 120.000 km.

Các thương hiệu Nhật Bản cũng tung hàng loạt các gói hỗ trợ từ 50% đến 100% lệ phí trước bạ.

Điển hình như Mitsubishi Xforce được ưu đãi giảm giá trực tiếp vào giá bán từ 30 triệu đến 35 triệu đồng, tương đương 50% phí trước bạ. Sau ưu đãi, mẫu xe này giảm giá còn từ 569 triệu đến 675 triệu đồng.

Tương tự, Toyota áp dụng mức giảm 50% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản xăng và hybrid của mẫu Yaris Cross. Riêng dòng Corolla Cross, ngoài điều chỉnh giá niêm yết, các đại lý còn tặng thêm tiền mặt, bảo hiểm thân vỏ và phụ kiện để kích cầu.

Honda cũng áp dụng mức giảm 50% lệ phí trước bạ cho phiên bản HR-V L. Đặc biệt, từ ngày 1/2 đến hết 30/4, khách hàng cũ bán lại xe Honda để lên đời HR-V mới sẽ được hãng tặng thêm 20 triệu đồng.

Mạnh tay nhất trong đợt này phải kể đến Mazda khi hãng quyết định "chơi lớn" với mức ưu đãi cao nhất lên đến 100 triệu đồng. Con số này tương đương 100% lệ phí trước bạ, chưa tính đến các quà tặng hấp dẫn khác tại điểm bán.

Nhìn chung, các hãng xe xăng truyền thống đang đứng trước bài toán hóc búa về việc cân đối giữa lợi nhuận và doanh số.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh giá xăng đang là vấn đề nóng và xu hướng chuyển đổi sang xe điện các dòng SUV chạy xăng sẽ còn gặp nhiều khó khăn trước đà bành trướng thị phần của xe điện nếu không có những đột phá về sản phẩm và chiến lược kinh doanh.