Đằng sau con số tiền điện chỉ từ 4.000 đồng mỗi đêm của điều hòa Casper

76,6% hộ gia đình Việt Nam sử dụng từ 300 kWh điện trở xuống mỗi tháng

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trên thực tế có tới 76,6% hộ gia đình Việt Nam sử dụng từ 300 kWh điện trở xuống mỗi tháng. Đây là mức tiêu thụ khá phổ biến, phản ánh thói quen sử dụng điện tiết kiệm và tập trung vào các nhu cầu thiết yếu của người dân.

Các thống kê sơ bộ cũng cho thấy, trong điều kiện sinh hoạt điển hình, một phòng ngủ của một gia đình Việt Nam thường có diện tích khoảng 9–12 m², phù hợp với loại điều hòa có công suất 1HP, dành cho 2 người.

Vào mùa nóng, nhiệt độ ban đêm ở Việt Nam thường dao động quanh mức 29 - 30°C, và mức cài đặt điều hòa phổ biến là 26 - 27°C – vừa đủ mát mà vẫn tiết kiệm điện. Sau một ngày làm việc ở môi trường công sở, nhà máy, người tiêu dùng thường chủ yếu bật điều hòa vào ban đêm để nghỉ ngơi, kéo dài từ 22h đêm đến 6h sáng hôm sau, tương đương khoảng 8 giờ liên tục.

Cách dùng điều hòa để tiền điện chỉ từ 4.000 đồng mỗi đêm

Để hiểu rõ về mức tiêu thụ điện chỉ từ 4.000 đồng mỗi đêm, cùng nhìn vào kết quả đo kiểm điều hòa JC-09IU36 công suất 1HP - một sản phẩm bán chạy hàng đầu của Casper những năm vừa qua từ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) – một đơn vị kiểm định độc lập.

JC-09IU36 là điều hòa 1 chiều, công suất 1HP, được trang bị công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, sử dụng máy nén Panasonic, môi chất lạnh R32 thế hệ mới và dàn tản nhiệt bằng đồng giúp cải thiện hiệu quả trao đổi nhiệt.

Thử nghiệm điều hòa theo phương pháp TCVN 6576:2020 (ISO 5151: 2017) và điều kiện thử nghiệm dựa trên điều kiện thực tế của đa số gia đình Việt Nam như sau: :

Nhiệt độ môi trường: 30°C

Nhiệt độ cài đặt: 26°C

Kích thước của phòng (dài * rộng * cao): 4.337,5 mm * 3.650mm * 3.000 mm

Thời gian hoạt động: 8 giờ liên tục

Mô phỏng phòng có 2 người lớn nghỉ ngơi

Kết quả cho thấy mức tiêu thụ điện là 1,467 kWh trong 8 giờ hoạt động liên tục.

Dựa trên công cụ tính hóa đơn tiền điện của EVN, gia đình sử dụng 300 kWh điện mỗi tháng hiện nay sẽ có hóa tiền điện là 792.420 đồng, tức trung bình khoảng 2.641 đồng mỗi kWh điện.

Lấy con số 2.641 đồng mỗi kWh điện đó nhân với 1,467 kWh điện sau 8 giờ sử dụng liên tục của điều hòa JC-09IU36 theo đo kiểm của QUATEST 3 sẽ ra số tiền 3.874 đồng/đêm. Như vậy, con số 4.000 đồng (làm tròn từ 3.874 đồng) mỗi đêm cho việc sử dụng điều hòalà có cơ sở.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ điện của điều hòa

Như vậy, việc sử dụng điều hòa trong 8 tiếng liên tục vào buổi đêm với chi phí tiền điện chỉ từ 4.000 đồng mỗi đêm là hoàn toàn khả thi với những điều kiện nêu trên.

Theo các chuyên gia điện tử tiêu dùng, việc tiêu thụ điện của điều hòa cũng còn phụ thuộc thêm vào một số yếu tố khác. Trong đó phải nói đến sự chênh lệch nhiệt độ môi trường và nhiệt độ cài đặt trong nhà. Độ chênh lệch này càng cao thì điện tiêu thụ càng lớn.

Khi nhiệt độ trong nhà cùng đặt 26 độ C nhưng nhiệt độ ngoài trời 35 độ C (chênh lệch 9 độ C) sẽ tốn điện hơn nhiều so với khi nhiệt độ bên ngoài 30 độ C (chênh nhau 4 độ C). Tương tự, nếu nhiệt độ ngoài trời vào buổi đêm chỉ còn 28 độ C thì tiền điện dùng điều hòa còn giảm hơn con số ở trên nữa.

Bên cạnh đó, vị trí của căn phòng cũng ảnh hưởng đến việc tiêu thụ điện năng của điều hòa. Các căn phòng hứng nắng trực tiếp, tầng mái, có nhiều cửa kính, phòng không kín, có nhiều người ra vào liên tục và sử dụng nhiều đồ dùng phát sinh nhiệt như TV, đèn và máy tính sẽ tốn điện để làm mát căn phòng hơn.

Việc lắp đặt điều hòa không đúng cách ví dụ như lắp điều hòa công suất nhỏ cho phòng có kích thước lớn sẽ khiến điều hòa phải chạy công suất cao liên tục, vừa gây tốn điện vừa làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của điều hòa hơn.

Vì vậy, kết quả sử dụng điện thực tế sẽ tùy thuộc vào cách sử dụng điều hòa của các gia đình. Tuy nhiên, theo các số liệu thống kê thì nhiệt độ trung bình cả năm ở miền Nam là từ 25-27 độ C và mùa hè miền Bắc là từ 28-30 độ C. Đây là con số rất gần với nhiệt độ môi trường thử nghiệm của điều hòa Casper JC-09IU36 đề cập phía trên.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, để đạt được con số tiệm cận như mức tiền điện của Quatest 3, người dùng cần lưu ý cài đặt nhiệt độ phòng ở mức 26°C thay vì hạ quá thấp, vừa giúp tiết kiệm điện vừa bảo vệ sức khỏe, đặc biệt gia đình có người già và trẻ em; đảm bảo phòng kín; hạn chế các nguồn nhiệt không cần thiết và lựa chọn điều hòa công nghệ inverter có công suất phù hợp với diện tích phòng.

Được biết, Casper thường xuyên đo kiểm và công bố kết quả đo kiểm độc lập từ các tổ chức chuyên nghiệp uy tín được nhà nước chứng nhận như Trung tâm Thử nghiệm và Kiểm định Công nghiệp của Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ (VINACOMIN) và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Mỗi năm, hãng này đều gửi các sản phẩm điều hòa mới đến các tổ chức độc lập để đo kiểm chỉ số tiêu thụ điện. Điều hòa JC-09IU36 là dòng sản phẩm bán chạy, phổ thông nhất của thương hiệu Casper, hiện trên thị trường có giá 5,990 triệu đồng.



