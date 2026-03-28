Đại gia may mặc bất ngờ muốn làm trạm sạc xe điện

Cụ thể, doanh nghiệp đề xuất bổ sung hoạt động "sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (điện mặt trời)" và "truyền tải - phân phối điện, chi tiết làm trạm sạc cho xe điện". Động thái này cho thấy TNG đang tìm cách mở rộng sang các lĩnh vực ngoài ngành may mặc truyền thống.

TNG không thêm thông tin chi tiết về ngành nghề kinh doanh mới mẻ này.

Theo quy định, khi muốn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực khác, doanh nghiệp phải điều chỉnh đăng ký kinh doanh. Với công ty đại chúng, việc thay đổi phải được ĐHĐCĐ thông qua.

Vì vậy ngay cả khi TNG thực sự muốn "chơi lớn" với việc làm trạm sạc hay chỉ tận dụng không gian còn trống để lắp đặt các trụ sạc, thu phí, thì họ vẫn phải thay đổi đăng ký kinh doanh.

Hiện trong mảng kinh doanh trạm sạc, V-Green, một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup đang chi phối thị trường.

Giữa tháng 3, V-Green công bố kế hoạch đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trong năm 2026. Hệ thống này sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, kết hợp các giải pháp lưu trữ năng lượng do VinFast phát triển.

Trước đó, đến cuối năm 2025, V-Green đã hoàn tất quy hoạch khoảng 150.000 cổng sạc trên toàn quốc và đang tiếp tục mở rộng, đặc biệt với các siêu trạm phục vụ nhu cầu di chuyển đường dài, đồng thời phát triển mạng lưới đổi pin cho xe máy điện.

Ngoài V-Green các doanh nghiệp khác vẫn có quy mô nhỏ hơn đáng kể. Eboost có hơn 300 trạm với khoảng 2.000 điểm sạc; EvOne vận hành 72 trạm trên cả nước; Rabbit EVC sở hữu 75 trạm tại 22 tỉnh, thành. Một số đơn vị nước ngoài như Charge+ hay Evercharge mới chỉ có vài chục trạm, phân bổ rải rác.

Trong bối cảnh đó, việc một doanh nghiệp dệt may như TNG bước vào lĩnh vực hạ tầng năng lượng – đặc biệt là trạm sạc xe điện - được xem là bước đi mở rộng đáng chú ý, nhưng cũng đi kèm không ít thách thức về vốn, công nghệ và cạnh tranh thị phần.

Trụ sở TNG

TNG tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, thành lập tháng 11/1979, trực thuộc UBND tỉnh Bắc Thái (nay là Thái Nguyên), và cổ phần hóa vào cuối năm 2002. Hiện công ty có một trụ sở chính, 18 chi nhánh trực thuộc và gần 18.900 lao động tính đến cuối năm 2025. Doanh nghiệp cũng sở hữu hai công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây lắp điện.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán, năm 2025, TNG ghi nhận doanh thu thuần hơn 8.698 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 393 tỷ đồng, tăng gần 25% so với năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, mảng bán hàng đóng góp hơn 7.300 tỷ đồng, gia công đạt 1.364 tỷ đồng, còn lại đến từ bất động sản, dịch vụ và sản phẩm thời trang.

Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì. Riêng tháng 2, doanh thu đạt 506 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lũy kế hai tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.221 tỷ đồng – mức cao nhất trong 5 năm gần đây.



