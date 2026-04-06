Giá bạc giảm sau khi ông Donald Trump cảnh báo sẽ 'mang địa ngục' đến cho Iran

Khánh Vy | 06-04-2026 - 09:54 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới tiếp tục biến động.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.701.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.785.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 72 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 74,2 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:52 ngày 6/4. Giá bạc giảm nhẹ khoảng 1 triệu đồng/kg so với phiên cuối tuần trước. Dù biến động mạnh trong tuần nhưng giá bạc thỏi vẫn tăng khoảng 1,1% trong vòng 7 ngày qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã giảm xuống dưới 72 USD/ounce vào phiên thứ 2 đầu tuần, tiếp tục đà giảm từ phiên trước đó. Sự sụt giảm diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra tối hậu thư mới cho Iran và cảnh báo sẽ tấn công các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng dân sự khác nếu eo biển Hormuz không được mở lại.

Ông Donald Trump cảnh báo sẽ "mang địa ngục" đến cho Iran và đặt ra thời hạn mới là 8 giờ tối thứ Ba 7/4 theo giờ miền Đông, đồng thời cho biết kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo lúc 1 giờ chiều thứ Hai 6/4. Tehran đã bác bỏ tối hậu thư mới nhất và tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông.

Giá bạc đã giảm hơn 20% kể từ khi xung đột bắt đầu, do giá năng lượng tăng vọt làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất. Kim loại này cũng gặp khó khăn trong việc thực hiện vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của mình, chịu áp lực từ việc thanh lý bắt buộc khi các nhà đầu tư chuyển sang bù đắp thua lỗ ở các thị trường khác.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

Rẻ hơn sầu riêng, một loại nông sản của Việt Nam bất ngờ xuất khẩu bùng nổ 2.000 lần ngay đầu năm

Giá dầu bật tăng 2% khi ông Trump cảnh báo Iran phải mở eo biển Hormuz trước thứ Ba hoặc đối mặt với 'địa ngục'

Ngang giá với Honda Vision, đây là 5 xe máy điện đáng mua nhất - có mẫu đi được hơn 260km khi đầy pin

Nga nắm gần 1/3 "kho báu" đang thiết hụt của thế giới vì xung đột Iran, Trung Quốc đặc biệt quan tâm

'Tất tay' giành thị phần: Jaecoo J7 giảm thẳng 70 triệu đồng, quyết đấu xe Nhật bằng gói nuôi xe miễn phí gần một thập kỷ

'Mỏ dầu' không bao giờ cạn giúp láng giềng Việt Nam thu về hàng tỷ USD, bất chấp Mỹ siết chặt xuất khẩu

