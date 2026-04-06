BMW X7 bản điện lộ diện: Thiết kế không quá dị như đàn em, có thể chạy tới 800km/sạc, mạnh hơn nhiều siêu xe

Tháng trước, BMW đã khiến giới mộ điệu bất ngờ khi trình làng mẫu 3 Series chạy điện với thiết kế thay đổi toàn diện. Tuy nhiên, mẫu sedan thể thao này không phải là cái tên duy nhất mang biểu tượng cánh quạt xanh trắng được "điện hóa" lần đầu tiên. Những hình ảnh rò rỉ mới nhất về mẫu iX7 đã minh chứng rằng dòng SUV cỡ lớn X7 cũng đang bước vào cuộc lột xác tương tự.

BMW iX7 được bắt gặp chạy thử. Ảnh: Carscoops

Dù những thông tin đầu tiên về mẫu flagship chạy điện này đã xuất hiện từ vài tháng trước, nhưng sự ra mắt của các dòng xe Neue Klasse nhỏ hơn gần đây đã giúp giới chuyên môn có cái nhìn rõ nét hơn về những công nghệ đột phá sẽ hiện diện trên iX7. Mẫu SUV lớn nhất của BMW hứa hẹn trở nên thú vị hơn bao giờ hết trong kỷ nguyên mới.

Về mặt ngoại hình, iX7 dự kiến sẽ không tạo ra một cuộc cách mạng quá cực đoan. Trong khi i3 và iX3 hướng tới đối tượng khách hàng trẻ với ngôn ngữ thiết kế táo bạo, iX7 và phiên bản X7 chạy xăng truyền thống lại chọn cách tiếp cận điềm đạm hơn khi bước vào kỷ nguyên Neue Klasse. Xe vẫn giữ lại kiểu dáng quen thuộc nhưng được tinh chỉnh bề mặt thân xe mượt mà và tay nắm cửa dạng ẩn.

X7 và cả iX7 mới sẽ không lột xác rõ nét như iX3 hay X5 sắp tới. Ảnh: Carscoops

Điểm khác biệt đáng chú ý là iX7 vẫn duy trì lưới tản nhiệt kích thước lớn và cụm chiếu sáng tách rời theo phong cách truyền thống, thay vì áp dụng kiểu mũi xe dạng kính chắn (visor-style) như "người đàn em" iX3.

Để phân biệt với phiên bản chạy xăng, iX7 sẽ sở hữu lưới tản nhiệt dạng kín, huy hiệu iX7 đặc trưng và hiển nhiên là sự biến mất của hệ thống ống xả. Ngoài những chi tiết đó, chiến lược của BMW đối với dòng SUV này tương tự như cách họ đã làm với 5 Series/i5 hay 7 Series/i7: cả hai biến thể động cơ sẽ có ngoại hình gần như đồng nhất.

Thế hệ mới của X7 vẫn sẽ giữ kiểu thiết kế đèn 2 tầng, tương tự 7 Series. Ảnh dựng đồ họa: AP

Cả hai phiên bản của X7 đều sẽ sử dụng nền tảng khung gầm SUV cỡ lớn hiện tại đã được nâng cấp, cho phép hãng sản xuất song song xe xăng và xe điện trên cùng một dây chuyền. Đây là một bước đi thực dụng của BMW, dù điều này đồng nghĩa với việc iX7 sẽ không sở hữu vẻ ngoài mang hơi hướm tương lai rực rỡ như các mẫu xe thuần Neue Klasse cỡ nhỏ.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là iX7 lép vế về mặt công nghệ. Mẫu xe này dự kiến sẽ thừa hưởng những tinh hoa mới nhất từ dự án Neue Klasse, bao gồm các tế bào pin có mật độ năng lượng cao hơn và khả năng sạc nhanh vượt trội nhờ kiến trúc điện áp 800V. Nếu mẫu iX3 nhỏ hơn có thể đạt phạm vi hoạt động hơn 800 km theo chuẩn WLTP, thì iX7 hoàn toàn có thể đạt con số tương đương nhờ bộ pin dung lượng lớn, có thể vượt mức 100 kWh.

Hệ dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện sẽ là trang bị tiêu chuẩn. Về sức mạnh, phiên bản cao cấp nhất của iX7 có khả năng sở hữu công suất vượt xa ngưỡng 800 mã lực, bởi đây hiện là tiêu chuẩn cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc SUV điện hạng sang hiện nay.

Bên trong khoang lái, người dùng sẽ được trải nghiệm không gian đậm chất công nghệ với hệ thống thông tin giải trí Panoramic iDrive thế hệ mới và màn hình hiển thị kính lái (HUD) tiên tiến.