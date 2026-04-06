Cảnh tượng lạ tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu

Ghi nhận vào khoảng 14h, các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại các tuyến phố lớn như Trần Nhân Tông, Mai Hắc Đế, Cầu Giấy (Hà Nội) đều khá thưa thớt khách. Nếu như buổi sáng, người dân phải xếp hàng dài, thậm chí chờ đợi nhiều giờ để đến lượt giao dịch thì đến buổi chiều, lượng khách giảm mạnh, chỉ còn lác đác vài người ra vào.

Đáng chú ý, chính sách bán hàng trong ngày cũng có sự thay đổi bất ngờ. Nếu như buổi sáng, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 chỉ vàng thì đến buổi chiều hạn mức này được nới rộng lên tới 10 chỉ/người. Sự điều chỉnh này khiến không ít người tỏ ra bất ngờ, bởi trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh , việc siết chặt số lượng bán ra thường được các doanh nghiệp áp dụng nhằm kiểm soát nguồn cung.

Hình ảnh người mua vàng xếp hàng sáng 6/4.

Không chỉ thay đổi về lượng bán, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu trong chiều 6/4 cũng thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung trên thị trường.

Cụ thể, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 186,1 - 171,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thấp hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng so với vàng miếng SJC và thấp hơn từ 1 - 1,5 triệu đồng/lượng so với vàng nhẫn thương hiệu lớn khác.

Trước đó, chiều 25/3, các cửa hàng kinh doanh vàng của doanh nghiệp này bất ngờ đóng cửa đồng loạt. Đến trưa 26/3, hệ thống hoạt động trở lại. Theo thông cáo được doanh nghiệp phát đi, việc tạm dừng giao dịch trong ngày nhằm phục vụ công tác phối hợp với cơ quan công an để xác minh, làm rõ một số thông tin liên quan. Trao đổi với báo chí, bà Phạm Lan Anh - Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu - cho biết, doanh nghiệp tích cực phối hợp với cơ quan công an.

Ghế trống bên trong cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (đường Cầu Giấy, Hà Nội).

Chiều 6/4, mỗi khách hàng được mua 10 chỉ thay vì 2 chỉ trong buổi sáng.

Không còn cảnh xếp hàng trước cửa hàng như trước đó.