Ford Everest sắp có đối thủ mới

Theo Lê Tuấn | 06-04-2026 - 16:39 PM | Thị trường

Mẫu SUV Mitsubishi Pajero thế hệ mới dự kiến ra mắt toàn cầu trong quý III năm nay. Xe được cho là sẽ có nhiều nâng cấp đáng giá để cạnh tranh với các đối thủ như Ford Everest hay Isuzu MU-X

Mẫu SUV địa hình Mitsubishi Pajero 2026 hoàn toàn mới dự kiến được trình làng toàn cầu trong quý III/2026 trước khi được đưa về các đại lý vào quý IV cùng năm. Màn ra mắt đánh dấu sự trở lại của mẫu SUV Nhật Bản sau khi ngừng sản xuất vào năm 2021.

Theo Carsales, Mitsubishi Pajero 2026 có thể sẽ được nhận đặt trước từ tháng 9. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến được bàn giao tới khách hàng vào tháng 12. Dẫu vậy, các đại lý cho biết nguồn cung ban đầu có thể hạn chế và có nơi sẽ phải chờ đến đầu năm 2027 mới có xe giao.

Bản dựng dự đoán thiết kế của Mitsubishi Pajero thế hệ mới. Ảnh: Kolesa

Nguồn tin từ các đại lý cho biết, Pajero thế hệ mới sẽ được phát triển trên nền tảng của mẫu bán tải Mitsubishi Triton mới nhất. Tuy nhiên, mẫu SUV có thể được nâng cấp với hộp số tự động 8 cấp thay vì loại 6 cấp như trên Triton hiện hành, nhằm cải thiện hiệu suất vận hành.

Về hệ truyền động, nhiều khả năng Pajero 2026 sẽ tiếp tục sử dụng động cơ diesel tăng áp lấy từ Triton, cho công suất khoảng 201 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian SuperSelect II.

Dù vậy, một số nguồn tin cho rằng động cơ có thể chuyển sang cấu hình tăng áp đơn thay vì tăng áp kép, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới đang được siết chặt tại Úc.

Nhờ sử dụng nền tảng khung gầm của Triton, Pajero mới được kỳ vọng sở hữu khả năng vận hành ấn tượng với sức kéo tối đa khoảng 3.500 kg, khả năng lội nước lên tới 800 mm và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình dưới 8,0 lít/100 km.

Bên cạnh đó, hệ thống treo và vô-lăng nhiều khả năng sẽ được tinh chỉnh riêng cho từng thị trường nhằm cải thiện độ êm ái và khả năng vận hành trên đường nhựa.

Mẫu xe này sẽ thay thế cho Mitsubishi Pajero Sport – dòng SUV đã có tuổi đời cao nhưng vẫn được đánh giá cao về độ bền. Dù Mitsubishi Motors chưa công bố nhiều thông tin chính thức ngoài một hình ảnh “nhá hàng”, nguyên mẫu thử nghiệm với lớp ngụy trang đã được ghi nhận xuất hiện tại khu trung tâm Melbourne, cho thấy quá trình phát triển đang bước vào giai đoạn cuối.

Mẫu xe bí ẩn được Mitsubishi 'nhá hàng' hồi tháng 1 được cho là Pajero đời mới.

Khi chính thức trình làng, Pajero thế hệ mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ SUV khung gầm rời như Ford Everest, Isuzu MU-X và cả Toyota Fortuner mới trong tương lai.

Tại Việt Nam, dòng Pajero Sport vẫn được duy trì trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi nhưng số lượng bán ra rất ít. Kết thúc năm 2025, mẫu SUV này bán được tổng cộng 180 xe. Bước sang 2026, Pajero Sport đạt doanh số 81 chiếc trong hai tháng đầu năm.

Theo thông tin trên website của Mitsubishi Việt Nam, Pajero Sport hiện chỉ có bản máy xăng giá 1,23-1,31 tỷ đồng. Xe cũng chỉ được phân phối cho "khách dự án", tức các lô xe bán theo hình thức tập trung cho tổ chức, thay vì bán lẻ cho khách hàng cá nhân.

