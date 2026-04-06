Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm thuế nhập khẩu mặt hàng xăng dầu về 0% đến giữa năm 2026

Hữu Bách | 06-04-2026 - 15:43 PM | Thị trường

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Theo Bộ Tài chính, ngày 9/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu xuống mức 0% tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ. Chính sách này được áp dụng đến hết ngày 30/4/2026 nhằm kịp thời đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu trong nước.

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 72/2026/NĐ-CP quy định, trong trường hợp cần đáp ứng yêu cầu cấp bách để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương có thể đề xuất kéo dài thời gian hiệu lực của Nghị định, gửi Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp và trình Chính phủ ban hành nghị quyết để gia hạn áp dụng.

Đánh giá của Bộ Công Thương cho thấy ngay sau khi được ban hành, Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đã phát huy hiệu quả thiết thực. Chính sách thuế nhập khẩu 0% giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung, giảm thiểu các tác động tiêu cực từ biến động giá năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến chuỗi cung ứng từ một số thị trường truyền thống như Hàn Quốc và ASEAN bị gián đoạn, chính sách thuế 0% đã tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn cung thay thế từ những thị trường ngoài khu vực này, góp phần đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước.

Tuy nhiên, xung đột quân sự tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp và khó lường, khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục hạn hẹp và giá xăng dầu thế giới gia tăng. Trong khi đó, thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP sẽ kết thúc vào ngày 30/4/2026, trong khi các doanh nghiệp đã phải tiến hành đàm phán cho các lô hàng nhập khẩu trong các tháng 4, 5 và 6. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch nhập khẩu, ký kết hợp đồng và tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định trong trung và dài hạn.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ để kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu và đảm bảo an ninh năng lượng trong nước trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Đồng thời, chính sách này cũng nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô và góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết ngày 30/6/2026.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất tiếp tục áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP. Các mặt hàng gồm mã 2710.19.20 (dầu thô đã tách phần nhẹ), mã 2710.19.89 (dầu trung khác và các chế phẩm) và mã 2711.19.00 (loại khác).

Theo đề xuất, quy định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 30/6/2026. Sau thời điểm này, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP.

Hữu Bách

Phát hiện 2 tàu LNG từ nơi bị Iran tấn công bắt đầu rời Hormuz - một trong số đó hướng thẳng đến láng giềng Việt Nam

Phát hiện 2 tàu LNG từ nơi bị Iran tấn công bắt đầu rời Hormuz - một trong số đó hướng thẳng đến láng giềng Việt Nam Nổi bật

Ngang giá với Honda Vision, đây là 5 xe máy điện đáng mua nhất - có mẫu đi được hơn 260km khi đầy pin Nổi bật

Tàu chở 1 triệu thùng dầu vừa di chuyển qua Hormuz, quốc gia láng giềng Iran đã giục khách khẩn trương chốt lịch vận chuyển thêm dầu

Xe máy điện to cỡ Honda SH, nhiều tiện nghi như ô tô

Xung đột vẫn nóng, Thủ tướng một nước EU thúc giục châu Âu nới lỏng lệnh trừng phạt Nga để mua năng lượng giá rẻ

BMW X7 bản điện lộ diện: Thiết kế không quá dị như đàn em, có thể chạy tới 800km/sạc, mạnh hơn nhiều siêu xe

