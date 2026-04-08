Lynk & Co tung sedan chạy điện đấu Xiaomi SU7: sạc nhanh như đổ xăng, hiệu năng ngang siêu xe, giá thấp nhất tương đương 760 triệu đồng

Lynk & Co vừa chính thức giới thiệu hai mẫu sedan thuần điện Lynk & Co 10+ và Lynk & Co 10. Trước đó, dòng xe này từng được biết đến với tên gọi Z10.

Tại sự kiện, hãng cũng công bố loạt công nghệ truyền động điện mới, bao gồm kiến trúc điện áp cao 900V, hệ thống truyền động điện đạt hiệu suất tối đa 93,7%, cùng công nghệ pin Energee Golden Brick hỗ trợ sạc siêu nhanh.

Lynk & Co 10+ là mẫu xe đầu tiên của hãng mang ký hiệu “+”, thể hiện định vị hiệu năng cao. Trong thử nghiệm trên đường đua Asian Ridge Track, mẫu xe này đạt thời gian 1 phút 40,14 giây mỗi vòng, vượt qua Porsche Taycan GT để lập kỷ lục mới tại đường đua này.

Cả hai mẫu xe mới đều sử dụng ngôn ngữ thiết kế “The Next Day” đặc trưng của Lynk & Co.

Phiên bản 10+ được trang bị cánh gió sau sợi carbon có thể điều chỉnh, bộ mâm rèn 21 inch và đĩa phanh Brembo. Xe cũng có màu sơn mới mang tên Racing Shadow Blue và nội thất màu Shadow Red.

Về kích thước, xe dài 5.050 mm, rộng 1.966 mm, cao 1.468 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.005 mm, thuộc nhóm sedan điện cỡ lớn.

Lynk & Co 10+ sử dụng hệ dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất tối đa 680 kW (khoảng 912 mã lực). Xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 3,2 giây, trong khi dải tăng tốc 80–120 km/h chỉ mất 2,1 giây.

Hệ thống truyền động sử dụng hợp kim magie cấp hàng không vũ trụ, giúp giảm trọng lượng xuống còn khoảng 75 kg nhưng vẫn đạt hiệu suất tới 93,7%. Ngoài ra, hệ thống có khả năng chuyển đổi dẫn động AWD chỉ trong 10 mili giây và công nghệ chống trượt thông minh G-TCS với độ phản hồi ở mức 2 mili giây.

Sạc 10–97% pin trong chưa đầy 9 phút

Lynk & Co 10 được trang bị pin Energee Golden Brick 77 kWh trên nền tảng 800V, hỗ trợ tốc độ sạc 5.5C, cho phép sạc từ 10% lên 80% pin trong khoảng 10,5 phút.

Trong khi đó, phiên bản pin 95 kWh với kiến trúc 900V có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa 816 km theo chuẩn CLTC.

Khi sử dụng trạm sạc siêu nhanh V4, hệ thống có thể bổ sung 2 km quãng đường mỗi giây, sạc từ 10% lên 70% trong 4 phút 22 giây và từ 10% lên 97% chỉ trong 8 phút 42 giây.

Mẫu sedan điện Lynk & Co 10 đang được mở bán trước với mức giá từ 200.000 – 230.000 nhân dân tệ (khoảng 29.000 – 33.300 USD). Với mức giá này, mẫu xe được xem là đối thủ trực tiếp của Xiaomi SU7 trong phân khúc sedan điện hiệu năng cao tại Trung Quốc.