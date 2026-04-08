Đề xuất thay đổi khung giờ cao điểm, thấp điểm để tính giá điện

Theo dự thảo quyết định này, khung giờ cao điểm từ tháng 1 đến tháng 4 và từ tháng 9 đến tháng 12 sẽ là từ 14h đến 19h trong các ngày từ thứ hai đến thứ bảy.

Từ tháng 5 đến tháng 8, khung giờ cao điểm là từ 14h30 đến 16h30 và từ 19h30 đến 22h30 trong các ngày từ thứ hai đến thứ bảy. Ngày chủ nhật sẽ không có giờ cao điểm.

Trong khi đó, khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h tất cả các ngày trong tuần (6 giờ).

Khung giờ bình thường áp dụng cho các khung giờ còn lại trong ngày (13 giờ/ngày đối với các ngày từ thứ hai đến thứ bảy và 18 giờ/ngày đối với chủ nhật).

Các khung giờ sử dụng điện sẽ là căn cứ để tính giá điện. Thông thường, giờ cao điểm sẽ có mức giá cao nhất trong khi giờ thấp điểm có mức giá thấp nhất.

Như vậy, dự thảo mới đã thay đổi so với quy định cũ khi điều chỉnh các khung giờ này theo hướng linh hoạt hơn, bám sát thực tế vận hành hệ thống điện, đặc biệt xét đến sự gia tăng của điện mặt trời và điện gió.

Theo đó, khung giờ mới không áp dụng theo tháng mà có mức chung đối với khung giờ cao điểm là từ 9h30 - 11h30 sáng và 17h đến 20h chiều tối.

Giờ bình thường là từ 4h đến 9h30; 11h30 -17h và 20h đến 22h; giờ thấp điểm là từ 22h đến 4h sáng hôm sau.

Các khung giờ trên thay đổi cũng cho thấy nhu cầu tiêu dùng điện của người dân tập trung nhiều vào các giờ cao điểm là từ 14h30 đến 16h30, từ 19h30 đến 22h30 với tháng 9 đến tháng 4 và từ 14h30 đến 16h30, từ 19h30 đến 22h30 với tháng 5 đến tháng 8, thay vì trước đây là 9h30 - 11h30 sáng và 17h đến 20h chiều tối.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về giờ tính giá điện. (Ảnh: evn).

Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Trước ngày 15/10 hằng năm hoặc khi xét thấy có sự thay đổi các khung giờ trên tại biểu đồ phụ tải của hệ thống điện quốc gia, EVN báo cáo Bộ Công Thương về đề xuất quy định mới.

Hiện nay khung giờ thấp điểm, cao điểm và giờ bình thường được áp dụng cho các khách hàng sử dụng điện như sản xuất, kinh doanh. Các quy định về khung giờ sử dụng điện sẽ áp dụng cho từng cấp điện áp khác nhau, với giá điện cho khung giờ thấp điểm, cao điểm và giờ bình thường là khác nhau.

Đối với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp, giá điện áp dụng theo cấp điện áp. Trong khi đó với nhóm khách hàng là hộ sinh hoạt, giá bán lẻ điện áp dụng theo bậc thang hoặc dùng công tơ thẻ trả trước.