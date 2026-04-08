Cùng một loại rau, giá chợ lẻ cao gấp 2-3 lần chợ đầu mối

Khảo sát tại các chợ lẻ ở TPHCM sáng 8-4 cho thấy giá rau củ vẫn duy trì ở mức cao.

Cụ thể, rau muống 15.000 đồng/kg; bầu, bí và dưa leo cùng ở mức 20.000 đồng/kg; cải ngọt, cải xanh 20.000 đồng/kg; cà rốt Đà Lạt 35.000 đồng/kg; khoai tây và khổ qua khoảng 30.000 đồng/kg.

Khách mua rau củ tại chợ truyền thống

Tại các siêu thị và trung tâm thương mại, giá bán lẻ cao hơn đáng kể so với chợ truyền thống. Khoai tây được bán ở mức khoảng 40.000 đồng/kg; dưa leo 22.000 đồng/kg; cải ngọt, cải xanh và rau muống phổ biến quanh 22.000 đồng/kg. Như vậy, nhiều mặt hàng cao hơn từ 10%–30% so với chợ lẻ.

Rau củ bán tại siêu thị

Trái ngược với mặt bằng giá bán lẻ, tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, giá rau củ đang ở mức thấp nhờ nguồn cung dồi dào.

Ông Nguyễn Bình Phương, Phó giám đốc đơn vị quản lý chợ, cho biết nhiều mặt hàng đã giảm sâu: bắp cải 6.000 đồng/kg; bầu, bí 5.000 đồng/kg; cà chua 13.000 đồng/kg; cà rốt Đà Lạt 15.000 đồng/kg; dưa leo 9.000 đồng/kg; cải xanh 13.000 đồng/kg; cải ngọt 8.000 đồng/kg.

Một số mặt hàng gia vị như hành lá chỉ 30.000 đồng/kg, ngò rí 35.000 đồng/kg, ớt hiểm 21.000 đồng/kg.

Rau củ tại chợ đầu mối TPHCM

Theo các chợ đầu mối, giá rau củ sau Tết đã giảm mạnh, thậm chí thấp hơn nhiều so với kênh bán lẻ nhờ nguồn hàng dồi dào. Điều này cho thấy khoảng cách giá giữa chợ đầu mối và chợ lẻ, siêu thị vẫn ở mức lớn, có mặt hàng chênh lệch gấp 2–3 lần.

Mặt hàng trứng bán tại chợ truyền thống

Đối với mặt hàng trứng, giá bán lẻ vẫn duy trì ở mức cao. Tại chợ truyền thống, trứng dao động 25.000 – 28.000 đồng/vỉ 10 quả; trong khi tại siêu thị từ 28.000 – 35.500 đồng/vỉ, tùy loại và thương hiệu.

Trứng bán trong siêu thị

Ở chiều ngược lại, giá trứng tại trại chăn nuôi lại giảm liên tục sau Tết, mỗi lần giảm khoảng 50 – 100 đồng/quả. Hiện trứng trắng xuất trại ở mức 1.350 – 1.850 đồng/quả, trứng đỏ từ 1.100 – 1.950 đồng/quả.

Đáng chú ý, chi phí đầu vào đang tăng khi các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi điều chỉnh tăng khoảng 200 đồng/kg từ đầu tháng 4. Trong bối cảnh giá bán giảm nhưng chi phí tăng, người chăn nuôi đối mặt nguy cơ thua lỗ.