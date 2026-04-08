Sáng nay, giá bạc tăng rất mạnh

Giá bạc thế giới ghi nhận đà tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 8/4, khi vượt mốc 76 USD/ounce , tăng hơn 4% và lên mức cao nhất trong vòng ba tuần. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, góp phần cải thiện tâm lý thị trường tài chính toàn cầu.

Cụ thể, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự của Iran thêm hai tuần để tạo điều kiện hoàn tất các cuộc đàm phán. Đồng thời, Washington cũng đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Tehran, được đánh giá là “cơ sở khả thi” cho một thỏa thuận tiềm năng.

Đáng chú ý, Iran cũng đồng ý mở lại Eo biển Hormuz trong hai tuần với điều kiện các bên ngừng tấn công, trong khi Israel được cho là chấp nhận lệnh ngừng bắn tạm thời. Những tín hiệu này đã góp phần làm dịu lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo các nhà phân tích, thông tin tích cực từ địa chính trị đã thúc đẩy dòng tiền quay trở lại các tài sản tài chính. Trong phiên giao dịch gần nhất, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng hơn 2%, trong khi giá dầu thô WTI giảm mạnh tới 18%. Diễn biến này cho thấy tâm lý rủi ro của nhà đầu tư đang được cải thiện rõ rệt.

Đối với thị trường kim loại quý, giá bạc đã vượt qua một ngưỡng kháng cự quan trọng sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Trước đó, kim loại này từng giảm tới 37% từ đỉnh do tác động của giá năng lượng tăng cao và lo ngại lạm phát, khiến các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo rằng còn quá sớm để đánh giá đầy đủ tác động của xung đột đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng vẫn biến động khó lường.

Tại thị trường trong nước, giá bạc cũng ghi nhận xu hướng tăng tương tự. Theo niêm yết của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc Phú Quý 999 trong sáng ngày 8/4 được giao dịch ở mức khoảng 76,7 triệu đồng/kg chiều mua vào và 79,09 triệu đồng/kg chiều bán ra, tăng khoảng 4 triệu so với phiên ngày hôm qua. Đây là mức cao nhất trong vòng 3 tuần qua.

So với tuần trước, giá bạc đã tăng khoảng 2,4%, phản ánh rõ nét tác động từ xu hướng đi lên của thị trường quốc tế. Biểu đồ giá cho thấy sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn đầu tháng, bạc trong nước đã bật tăng trở lại và tiến sát vùng đỉnh ngắn hạn.

Diễn biến này được đánh giá là phù hợp với xu hướng chung, khi giá bạc trong nước thường bám sát biến động của thị trường thế giới. Tuy nhiên, mức tăng trong nước có phần chậm hơn do độ trễ về điều chỉnh giá và yếu tố tỷ giá.

Với rủi ro lạm phát do giá lương thực và năng lượng tăng cao, giá kim loại quý nói chung và giá bạc nói riêng có thể đối mặt với áp lực trong ngắn hạn khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, nó cũng đem lại dư địa tăng trưởng lớn khi các chính sách nới lỏng trong tương lai được thực hiện khi nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái.﻿

Thị trường bạc hiện tại đang được hỗ trợ trong dài hạn bởi các yếu tố mang tính cấu trúc như thâm hụt nguồn cung, nhu cầu “phi đô la hóa” từ các ngân hàng trung ương trên toàn cầu và nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư trên thế giới.﻿