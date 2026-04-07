Giá bạc sáng nay ngày 7/4

Khánh Vy | 07-04-2026 - 10:00 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay cả trong nước và thế giới đều đi ngang.

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.714.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.798.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 72.373.000 đồng/thỏi (mua vào) và 74.613.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:52 ngày 7/4, đi ngang với phiên sáng ngày hôm qua. Giá bạc thỏi liên tục giữ mức dưới 75 triệu đồng/kg trong suốt 1 tuần qua và chưa có dấu hiệu bứt phá mạnh như hồi đầu năm.

Trên thị trường thế giới, giá bạc ổn định ở mức 72 USD/ounce sau khi giảm liên tiếp hai phiên. Giá bạc không thể tăng mạnh do các nhà đầu tư tập trung vào lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran trừ khi các yêu cầu của ông được đáp ứng, làm gia tăng lo ngại về tác động kinh tế của một cuộc xung đột kéo dài.

Ông Trump cảnh báo ông có thể tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu các điều kiện của ông không được đáp ứng trước 8 giờ tối thứ Ba 7/4 theo giờ miền Đông, bao gồm cả việc mở lại eo biển Hormuz. Điều này đã làm lu mờ những dấu hiệu cho thấy Mỹ và Iran có thể đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận ngừng bắn thông qua các nhà trung gian hòa giải.

Giá bạc vẫn giảm hơn 20% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, do giá năng lượng tăng vọt liên quan đến chiến tranh Iran đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát và làm tăng khả năng các ngân hàng trung ương sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất hoặc thậm chí tăng lãi suất. Thị trường hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất trong suốt phần còn lại của năm, so với dự báo trước đó về hai lần cắt giảm lãi suất.

Giá bạc giảm sau khi ông Donald Trump cảnh báo sẽ 'mang địa ngục' đến cho Iran

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam đón tin cực vui từ Mỹ và Trung Đông

Việt Nam đón tin cực vui từ Mỹ và Trung Đông Nổi bật

Giá nhiên liệu tăng gấp đôi, quốc gia láng giềng Việt Nam vẫn tự tin tuyên bố: Chúng tôi không cần nhập khẩu từ Thái Lan

Giá nhiên liệu tăng gấp đôi, quốc gia láng giềng Việt Nam vẫn tự tin tuyên bố: Chúng tôi không cần nhập khẩu từ Thái Lan Nổi bật

Trung Quốc sắp xuất khẩu hàng tỷ USD một mặt hàng mà không cần tàu biển, chẳng lo về hải quan, trở thành ‘dầu mỏ mới’ của nền kinh tế toàn cầu

Trung Quốc sắp xuất khẩu hàng tỷ USD một mặt hàng mà không cần tàu biển, chẳng lo về hải quan, trở thành ‘dầu mỏ mới’ của nền kinh tế toàn cầu

09:05 , 07/04/2026
Cú sốc Hormuz chưa qua, một eo biển rộng 32 km lại có nguy cơ bị phong toả - 4 triệu thùng dầu đi qua mỗi ngày, chủ yếu cập cảng TQ, Nhật Bản, Đông Nam Á

Cú sốc Hormuz chưa qua, một eo biển rộng 32 km lại có nguy cơ bị phong toả - 4 triệu thùng dầu đi qua mỗi ngày, chủ yếu cập cảng TQ, Nhật Bản, Đông Nam Á

08:05 , 07/04/2026
Giá xăng ở Thái Lan hơn 51.000 đồng/lít, Lào, Campuchia đóng cửa nhiều cây xăng, Việt Nam gây bất ngờ

Giá xăng ở Thái Lan hơn 51.000 đồng/lít, Lào, Campuchia đóng cửa nhiều cây xăng, Việt Nam gây bất ngờ

07:52 , 07/04/2026
Một tập đoàn Nga vận chuyển một loại nhiên liệu đặc biệt đến quốc gia Châu Á, đánh dấu sự kiện mang tính bước ngoặt

Một tập đoàn Nga vận chuyển một loại nhiên liệu đặc biệt đến quốc gia Châu Á, đánh dấu sự kiện mang tính bước ngoặt

07:08 , 07/04/2026

