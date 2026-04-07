Giá bạc sáng nay ngày 7/4

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.714.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.798.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 72.373.000 đồng/thỏi (mua vào) và 74.613.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:52 ngày 7/4, đi ngang với phiên sáng ngày hôm qua. Giá bạc thỏi liên tục giữ mức dưới 75 triệu đồng/kg trong suốt 1 tuần qua và chưa có dấu hiệu bứt phá mạnh như hồi đầu năm.

Trên thị trường thế giới, giá bạc ổn định ở mức 72 USD/ounce sau khi giảm liên tiếp hai phiên. Giá bạc không thể tăng mạnh do các nhà đầu tư tập trung vào lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran trừ khi các yêu cầu của ông được đáp ứng, làm gia tăng lo ngại về tác động kinh tế của một cuộc xung đột kéo dài.

Ông Trump cảnh báo ông có thể tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu các điều kiện của ông không được đáp ứng trước 8 giờ tối thứ Ba 7/4 theo giờ miền Đông, bao gồm cả việc mở lại eo biển Hormuz. Điều này đã làm lu mờ những dấu hiệu cho thấy Mỹ và Iran có thể đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận ngừng bắn thông qua các nhà trung gian hòa giải.

Giá bạc vẫn giảm hơn 20% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, do giá năng lượng tăng vọt liên quan đến chiến tranh Iran đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát và làm tăng khả năng các ngân hàng trung ương sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất hoặc thậm chí tăng lãi suất. Thị trường hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất trong suốt phần còn lại của năm, so với dự báo trước đó về hai lần cắt giảm lãi suất.