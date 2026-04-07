Giá xăng ở Thái Lan hơn 51.000 đồng/lít, Lào, Campuchia đóng cửa nhiều cây xăng, Việt Nam gây bất ngờ

Thông tin này được Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chia sẻ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quý đầu tiên năm 2026, ngày 4/4.

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong khi nhiều quốc gia trong khu vực rơi vào tình trạng khủng hoảng năng lượng, Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định tương đối.

Cụ thể, tại Thái Lan, giá xăng đã lên tới hơn 51.000 đồng/lít, trong khi diesel khoảng 47.000 đồng/lít. Bên cạnh đó, một số nước như Lào, Campuchia ghi nhận tình trạng đóng cửa nhiều cây xăng. Philippines tuyên bố tình trạng khó khăn.

Tại các nền kinh tế phát triển, doanh nghiệp thậm chí khuyến cáo người lao động làm việc từ xa để giảm nhu cầu đi lại.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Việt Nam không chỉ bảo đảm nguồn cung mà còn duy trì mức giá thấp hơn trung bình thế giới khoảng 1,3 USD/lít, và thậm chí thấp hơn cả các nước có chung đường biên giới.

Theo số liệu báo cáo của Bộ Công Thương, tính đến cuối tháng 3, tổng nguồn cung xăng dầu của Việt Nam được bảo đảm ổn định. Cơ quan quản lý dự báo rằng có thể kiểm soát tốt tình hình.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết, mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng cơ quan quản lý vẫn lưu ý nền kinh tế đang đối mặt với nhiều khó khăn. Theo đó, sự phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, sức cầu trong nước chưa phục hồi mạnh và những biến động khó lường từ bên ngoài là các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng trong thời gian tới.

Do đó, theo Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, việc triển khai đồng bộ các giải pháp, từ bảo đảm năng lượng, tái cơ cấu công nghiệp đến kích cầu tiêu dùng, sẽ đóng vai trò quyết định trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Việt Nam đã xây dựng 2 kịch bản ứng phó thế nào?

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP

Tại phiên họp trên, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã chỉ ra nhiều khó khăn nổi lên của nền kinh tế, từ an ninh năng lượng, tăng trưởng công nghiệp đến sức cầu trong nước. Tuy nhiên, các giải pháp điều hành được triển khai đồng bộ đang giúp nền kinh tế Việt Nam duy trì ổn định trong bối cảnh khu vực và thế giới biến động mạnh.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay đến từ diễn biến phức tạp tại Trung Đông. khu vực cung cấp phần lớn năng lượng cho Việt Nam.

Trước tình hình này, cơ quan điều hành đã xây dựng 2 kịch bản ứng phó với mục tiêu ưu tiên bao gồm bảo đảm an ninh năng lượng và kiểm soát tác động của giá cả đến kinh tế vĩ mô.

Đáng chú ý, tính đến nay, các kịch bản cơ bản diễn ra theo đúng dự báo, qua đó giúp nền kinh tế trong nước tránh được những cú sốc lớn về nguồn cung và giá cả.

Đặc biệt, để ứng phó với biến động, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Chính phủ đã triển khai đồng thời 5 nhóm giải pháp.

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách với hàng loạt nghị quyết, nghị định được ban hành kịp thời, tạo hành lang pháp lý cho việc điều hành linh hoạt.

Thứ hai, tăng nguồn cung trong nước. Cụ thể, các nhà máy lọc hóa dầu được tối ưu vận hành, cơ cấu sản phẩm được điều chỉnh theo hướng ưu tiên năng lượng. Đồng thời, hai nhà máy ethanol tại Đồng Nai và Dung Quất hoạt động hết công suất, góp phần nâng tỉ lệ tự chủ thêm khoảng 14%.

Ngoài ra, sản lượng khai thác dầu khí của nước tacũng được nâng lên hơn 11%, trong khi các cơ sở chế biến như nhà máy condensate Phú Mỹ được phục hồi.

Thứ ba, điều hành giá theo cơ chế linh hoạt, bám sát thị trường nhưng tránh gây sốc. Theo đó, thay vì điều chỉnh đột ngột, giá được điều hành theo "bậc thang", đồng thời kết hợp với Quỹ bình ổn để giảm tác động đến người dân và doanh nghiệp.

Thứ tư, kiểm soát chặt hệ thống phân phối. Quy định tồn kho tối thiểu 20 ngày được thực hiện nghiêm, qua đó giúp ngăn chặn tình trạng găm hàng, đầu cơ. Tính đến nay, không ghi nhận hiện tượng đóng cửa hoặc ngừng bán diện rộng.

Và cuối cùng là tăng cường dự trữ.