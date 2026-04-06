Huy động thêm tàu vận tải cỡ lớn chở dầu từ Vịnh Ba Tư về Việt Nam

Huy động các tàu vận tải cỡ lớn (VLCG) chở dầu, khí hóa lỏng LPG, LNG,... tham gia vận chuyển dầu thô, xăng dầu, khí từ khu vực Vịnh Ba Tư về Việt Nam

Để tiếp tục triển khai các giải pháp góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định hoạt động vận tải và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng:

Nghiên cứu giải pháp tăng nguồn cung vật liệu xây dựng

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, kiên định, kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả để khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiết kiệm trong tiêu dùng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện, các loại nhiên liệu sinh học, góp phần chuyển đổi xanh, bảo đảm ổn định nguồn cung, giảm thiểu biến động tăng giá nguyên liệu, nhiên liệu.

Các đơn vị thuộc Bộ cũng cần khẩn trương nghiên cứu giải pháp tăng nguồn cung vật liệu cho các công trình xây dựng để bảo đảm tiến độ, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia.

Huy động thêm tàu chở dầu cỡ lớn

Riêng đối với Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của tàu biển Việt Nam tại khu vực Trung Đông; thường xuyên giữ liên lạc với các chủ tàu, kịp thời cung cấp thông tin cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức liên quan trong trường hợp tàu thuyền cần hỗ trợ.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị của Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam làm việc với các chủ tàu để xây dựng phương án huy động các tàu vận tải cỡ lớn (VLCG) chở dầu, khí hóa lỏng LPG, LNG,... tham gia vận chuyển dầu thô, xăng dầu, khí từ khu vực Vịnh Ba Tư về Việt Nam để chủ động nguồn cung dầu thô cho sản xuất của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và nguồn cung dầu, khí trong nước.

Bên cạnh đó, Cục phối hợp với các Cục: Kết cấu hạ tầng xây dựng, Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu xử lý các kiến nghị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam liên quan đến vận tải, khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải đối với các cảng tiếp nhận tàu chở dầu trọng tải lớn lớn hơn thiết kế của cảng nhưng đã giảm tải phù hợp (đặc biệt tại Quảng Ninh và TPHCM), tạo điều kiện tiếp nhận nhanh hàng nhập khẩu.