Công an Hà Nội thông tin vụ án mua bán 300 tấn thịt lợn nghi nhiễm bệnh ra thị trường

Các đối tượng tại cơ quan công an. (ảnh: CAHN)

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự Quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại Hội nghị, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP Hà Nội đã thông tin về Vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Giả mạo trong công tác, xảy ra tại thành phố Hà Nội và các địa phương có liên quan.

Theo Đại tá Chu An Thanh, ngày 17/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở có dấu hiệu vi phạm.

Tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền (lò mổ Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện 543,1kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tại Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát (xã Hồng Vân, Hà Nội), do Nguyễn Văn Thành làm Giám đốc, cơ quan chức năng phát hiện 176kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và bệnh tai xanh.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của Đỗ Văn Thanh (đối tượng cung cấp lợn cho Nguyễn Thị Hiền) và 4 đối tượng là nguyên cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ thuộc Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y của Hà Nội và Phú Thọ.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến nay, Đỗ Văn Thanh đã thu gom khoảng 3.600 con lợn (tương đương khoảng 300 tấn thịt) nghi nhiễm bệnh từ Phú Thọ, Tuyên Quang, sau đó vận chuyển về Hà Nội để giết mổ tại lò Vạn Phúc và đưa ra thị trường.

Số thịt này được bán cho người dân và Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát; sau đó tiếp tục phân phối qua các công ty thương mại, cung cấp vào một số trường mầm non, tiểu học tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để hợp thức hóa nguồn gốc, Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với Vũ Kim Tuấn cấp giấy chứng nhận kiểm dịch không đúng quy định.

Tại lò mổ Vạn Phúc, một số cán bộ trạm còn tự đặt ra quy định trái phép để thu tiền từ 250.000 đồng đến 4.000.000 đồng mỗi chuyến xe, đồng thời buộc các chủ lò nộp từ 5-10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ. Tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 2,5 tỷ đồng.

Ngày 25/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án; khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Thành về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"; đồng thời khởi tố 4 bị can là nguyên cán bộ trạm về các tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Giả mạo trong công tác".

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.