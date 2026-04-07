Trung Quốc sắp xuất khẩu hàng tỷ USD một mặt hàng mà không cần tàu biển, chẳng lo về hải quan, trở thành ‘dầu mỏ mới’ của nền kinh tế toàn cầu

Khi cả thế giới vẫn đang nhìn vào các container hàng hóa rời cảng Thượng Hải, một dòng chảy giá trị khổng lồ khác đang âm thầm vượt biên giới mà không cần đến tàu biển hay hải quan. Đó là các "token", sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa từ nguồn điện năng vô tận thành trí tuệ nhân tạo. Trung Quốc đang chơi một cuộc chơi mới: Không xuất khẩu điện, họ xuất khẩu "điện nén" dưới dạng dữ liệu.

Theo Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) và dữ liệu từ Viện Energy Institute, Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất điện lớn nhất thế giới, với sản lượng đã vượt mốc 10.000 TWh vào năm 2024. Con số này cao hơn hơn gấp đôi Mỹ và lớn hơn nhiều lần so với các nền kinh tế lớn khác như Ấn Độ hay Nhật Bản cộng lại.

Vậy tại sao Trung Quốc lại không tìm cách bán điện ra bên ngoài?

Câu trả lời nằm ở rào cản vật lý và địa chính trị. Điện không thể đóng gói, việc xây dựng lưới điện xuyên quốc gia là một bài toán chi phí khủng khiếp và đầy rủi ro chính trị. Trung Quốc giống như một gã khổng lồ ngồi trên mỏ vàng năng lượng nhưng chỉ có thể tiêu thụ trong sân nhà.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của AI và khái niệm "token" đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Đây là lúc chúng ta cần "ngộ" ra một logic mới: Điện chuyển hóa thành sức mạnh tính toán (compute), và compute chuyển hóa thành token.

Điện năng hay “dầu mỏ mới” của kỷ nguyên số

Tại sao thế giới phát cuồng vì chip NVIDIA? Tại sao OpenAI sẵn sàng đốt hàng tỷ USD? Thực tế, họ không mua chip để trưng bày, họ mua năng lực tính toán. Và nền tảng của năng lực tính toán chính là điện.

Theo IEA, điện năng tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu toàn cầu có thể tiến gần mốc 1.000 TWh vào năm 2026. Trong khi đó, các ước tính cho thấy việc huấn luyện một mô hình AI lớn như GPT-4 có thể tiêu tốn lượng điện tương đương hàng trăm đến hàng nghìn hộ gia đình mỗi năm.

Nghiên cứu của Goldman Sachs cũng cho rằng một truy vấn AI có thể tiêu tốn điện năng cao gấp nhiều lần so với tìm kiếm truyền thống, dù các con số này vẫn còn gây tranh luận. Trong khi đó tỷ phú Elon Musk cũng cảnh báo rằng nguồn điện có thể trở thành điểm nghẽn lớn nhất của làn sóng AI.

Trước tình hình đó, Trung Quốc sở hữu một lợi thế tuyệt đối: Nguồn điện công nghiệp dồi dào và giá rẻ. Theo GlobalPetrolPrices, giá điện tại nhiều quốc gia châu Á, bao gồm Trung Quốc, nhìn chung thấp hơn so với châu Âu, nơi chịu chi phí cao từ thuế và hạ tầng.

Tất nhiên, với riêng điện công nghiệp, mức giá tại Trung Quốc không phải lúc nào cũng thấp hơn phương Tây, do cơ chế định giá và bù chéo giữa các nhóm người dùng. Dù vậy, sự can thiệp của nhà nước cùng quy mô phát triển năng lượng tái tạo lớn vẫn là những yếu tố quan trọng giúp Trung Quốc duy trì lợi thế chi phí năng lượng trong nhiều ngành sản xuất.

Điều đáng nói ở đây là thay vì bất lực nhìn lượng điện dư thừa tại các đập thủy điện Tứ Xuyên hay các cánh đồng điện gió Nội Mông bị lãng phí, họ đang xây dựng các trung tâm dữ liệu ngay tại nguồn. Tại đây, điện được "đốt" để chạy các cụm máy tính khổng lồ, tạo ra các kết quả tính toán, và cuối cùng xuất xưởng dưới dạng các "token".

Token chính là phiên bản nén hoàn hảo của điện năng. Một phép tính tiêu tốn hàng nghìn kWh tại Bắc Kinh có thể xuất hiện trên màn hình người dùng tại Mỹ chỉ sau một cú nhấp chuột. Không dây dẫn, không vận chuyển vật lý, và quan trọng nhất, gần như không có thế lực nào có thể chặn đứng dòng chảy dữ liệu này.

Trong mô hình công xưởng truyền thống, chuỗi giá trị là: Nguyên liệu - Nhà máy - Container - Vận chuyển - Bán hàng. Ở đó, Trung Quốc chỉ ăn phần "ngọn" với biên lợi nhuận gia công mỏng manh.

Thế nhưng với "nền kinh tế token", chuỗi giá trị đã biến đổi thành: Điện - Compute - Mô hình AI - Token - Dịch vụ.

Điểm khác biệt chí mạng nằm ở chi phí biên. Trong sản xuất truyền thống, doanh nghiệp sản xuất càng nhiều, chi phí nguyên liệu và vận chuyển càng tăng theo tỷ lệ thuận. Với token, doanh nghiệp có thể tốn hàng triệu USD điện năng để huấn luyện một mô hình đầu tiên, nhưng sau đó, việc nhân bản kết quả là vô hạn với chi phí gần như bằng 0.

Theo một phân tích từ tờ The Economist, quyền định giá lúc này nằm trong tay kẻ sở hữu mô hình. Họ không bán điện, họ bán kết quả trí tuệ được chiết xuất từ điện với biên lợi nhuận cực cao, một thứ mà giới tài chính gọi là phần thưởng cho kẻ dẫn đầu.

Rào cản tư duy

Tờ Fortune nhận định có một thực tế đáng buồn là nhiều doanh nhân vẫn đang bị "đóng khung" trong tư duy công xưởng cũ kỹ. Họ tin rằng xuất khẩu phải là thứ gì đó sờ được, phải có vận đơn, có container. Họ coi sản phẩm số là thứ ảo ảnh hoặc bong bóng.

Trong khi đó, phần lớn tăng trưởng thương mại toàn cầu hiện nay đang dịch chuyển từ việc vận chuyển các "nguyên tử" (hàng hóa vật lý) sang vận chuyển các "bit" (dữ liệu). Vận chuyển bit rẻ hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn gấp bội.

Mỹ hiểu rất rõ điều này. Việc Washington siết chặt xuất khẩu các dòng chip cao cấp như H100 sang Trung Quốc không đơn thuần là kìm hãm công nghệ. Đó là hành động kiểm soát "công cụ chuyển hóa". Nếu chip là nhà máy biến điện thành token, thì việc cắt nguồn chip chính là cách vô hiệu hóa mỏ vàng năng lượng của đối thủ.

Tuy nhiên, áp lực này đang buộc Trung Quốc phải tự tiến hóa, từ việc phát triển chip nội địa đến tối ưu hóa thuật toán để dùng ít điện hơn nhưng tạo ra nhiều token hơn.

Nhìn về dài hạn, một cấu trúc quyền lực mới đang hình thành. Mỹ có thể nắm giữ các mô hình thượng tầng và hệ sinh thái người dùng, nhưng Trung Quốc đang nắm giữ năng lực tính toán và hạ tầng năng lượng khổng lồ.

Câu chuyện "điện - compute - token" không chỉ dành cho các chính trị gia. Nó là kim chỉ nam cho các nhà đầu tư và cá nhân trong thập kỷ tới. Những ngành tưởng như khô khan như hạ tầng điện, hệ thống làm mát hay vận hành trung tâm dữ liệu thực chất lại là "xương sống" của kỷ nguyên AI.

Đây không phải là việc ai sản xuất được nhiều iPhone hơn, mà là ai có thể biến nguồn tài nguyên năng lượng của mình thành giá trị trí tuệ hiệu quả nhất. Cuộc chiến giành giật "token" chính là cuộc chiến giành quyền định nghĩa lại sự thịnh vượng toàn cầu.

*Nguồn: IEA, The Economist, Fortune