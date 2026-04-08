Giá cà phê hôm nay 8-4: Cả hai sàn đỏ lửa, Robusta xuống đáy 8 tháng
Giá cà phê hôm nay giảm mạnh 3 con số khi cả hai sàn giao dịch chính London – Anh và New York – Mỹ hoạt động trở lại
- 06-04-2026Cà phê Việt bán khắp châu Âu, vì sao người tiêu dùng không biết?
- 06-04-2026Xuất khẩu nông sản quý I/2026 tăng mạnh: Hoa Kỳ, Trung Quốc dẫn đầu, sầu riêng và cà phê bùng nổ
- 02-04-2026Giá cà phê hôm nay 2-4: “Vua xuất khẩu” lên kế hoạch trồng 24.000 ha, vượt cả bầu Đức
Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 8-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London giảm 3,43% - 3,92%; Arabica trên sàn New York giảm 3,33% - 4%.
Ở kỳ hạn tháng 5-2026, giá Robusta giảm 133 USD/tấn, còn 3.315 USD/tấn; giá Arabica giảm 260 USD/tấn, còn 6.310 USD/tấn.
Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến giảm theo giá thế giới từ mốc 89.200 đồng/kg.
Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, giá cà phê Robusta đã xuống thấp nhất trong 8 tháng qua, còn Arabica xuống thấp nhất trong 3 tuần qua dù tồn kho trên hai sàn giảm mạnh.
Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) thông tin trong tháng 3-2026, Việt Nam xuất khẩu 222.370 tấn cà phê, kim ngạch hơn 1 tỉ USD, tăng 12% về khối lượng nhưng giảm 12,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.
Nguyên nhân là do giá cà phê xuất khẩu bình quân chỉ còn 4.580 USD/tấn; riêng Robusta đạt 3.927 USD/tấn.
