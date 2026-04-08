Giá cà phê hôm nay 8-4: Cả hai sàn đỏ lửa, Robusta xuống đáy 8 tháng

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 8-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London giảm 3,43% - 3,92%; Arabica trên sàn New York giảm 3,33% - 4%.

Ở kỳ hạn tháng 5-2026, giá Robusta giảm 133 USD/tấn, còn 3.315 USD/tấn; giá Arabica giảm 260 USD/tấn, còn 6.310 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến giảm theo giá thế giới từ mốc 89.200 đồng/kg.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, giá cà phê Robusta đã xuống thấp nhất trong 8 tháng qua, còn Arabica xuống thấp nhất trong 3 tuần qua dù tồn kho trên hai sàn giảm mạnh.

Giá cà phê Robusta rời xa giá sàn dự báo là 3.500 USD/tấn

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) thông tin trong tháng 3-2026, Việt Nam xuất khẩu 222.370 tấn cà phê, kim ngạch hơn 1 tỉ USD, tăng 12% về khối lượng nhưng giảm 12,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Nguyên nhân là do giá cà phê xuất khẩu bình quân chỉ còn 4.580 USD/tấn; riêng Robusta đạt 3.927 USD/tấn.