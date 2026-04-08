Quy định mới nhất về giấy tờ của Vietjet Air năm 2026

Năm 2026, hãng hàng không Vietjet Air đã chính thức đăng tải trên trang chủ những quy định mới nhất về giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục cất cánh. Dù hành khách bay nội địa hay chuẩn bị xuất ngoại, việc nắm vững các quy tắc về giấy tờ, thời hạn sử dụng và các loại tài liệu thay thế hợp lệ theo đúng thông báo của hãng sẽ giúp tránh các tình huống gặp rắc rối không đáng có.

Theo thông báo chính thức của Vietjet Air, đối với các chuyến bay nội địa, hành khách mang quốc tịch Việt Nam được phép sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) để làm thủ tục hàng không. Đặc biệt, phụ huynh có thể sử dụng thông tin của trẻ em dưới 14 tuổi đã được tích hợp trong tài khoản VNeID của mình để thực hiện thủ tục đi máy bay chung. Bên cạnh phương thức điện tử, hãng vẫn tiếp nhận các loại giấy tờ tùy thân bản chính như hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước mẫu mới, hoặc các loại thẻ mang tính đặc thù của ngành như thẻ đại biểu Quốc hội, thẻ nhà báo, giấy chứng minh của lực lượng vũ trang.

Trong trường hợp hành khách bị mất giấy tờ ngay trước thời điểm khởi hành, quy định bắt buộc người dân phải xuất trình giấy xác nhận nhân thân do cơ quan công an cấp. Giấy xác nhận này yêu cầu phải cung cấp đầy đủ thông tin nhận dạng, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ mang giá trị pháp lý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan chức năng xác nhận.

Đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài tham gia chặng bay nội địa, hãng yêu cầu xuất trình hộ chiếu có dấu kiểm chứng nhập cảnh gần nhất hoặc các giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế kèm theo giấy tờ lưu trú hợp lệ tại Việt Nam. Tương tự như công dân trong nước, khách quốc tế cũng được phép sử dụng tài khoản VNeID mức độ 2 để qua cửa an ninh. Nếu xảy ra sự cố mất hộ chiếu, hành khách nước ngoài cần có công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự quán của quốc gia mình hoặc công văn của cơ quan công an địa phương xác nhận nhân thân.

Vietjet Air nhấn mạnh, toàn bộ giấy tờ tùy thân dù là bản cứng hay bản điện tử đều phải đảm bảo còn nguyên giá trị sử dụng. Riêng đối với hành khách là trẻ em, giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh bắt buộc phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo đúng quy định của pháp luật. Lực lượng kiểm soát an ninh sẽ từ chối tiếp nhận những giấy tờ không có ảnh nhận diện, ngoại trừ một số trường hợp được miễn trừ như giấy khai sinh của trẻ em hoặc giấy xác nhận dành cho người vừa chấp hành xong án phạt.

Trên các đường bay quốc tế, hành khách phải tuân thủ những quy chuẩn khắt khe hơn về xuất nhập cảnh. Người tham gia chuyến bay bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực tối thiểu sáu tháng tính từ ngày dự kiến nhập cảnh vào quốc gia điểm đến, kèm theo thị thực hợp lệ nếu quốc gia đó yêu cầu. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi xuất cảnh, quy định bắt buộc phải có cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp đi cùng. Nếu trẻ đi cùng người thân khác, người này buộc phải xuất trình giấy ủy quyền hợp pháp từ cha mẹ hoặc người giám hộ.

Một điểm quan trọng khác được Vietjet Air lưu ý trên trang chủ là hãng hiện chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển đơn chặng. Do đó, đối với hành khách có hành trình bay nối chuyến, khách hàng phải tự chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hợp lệ để nhập cảnh tại điểm dừng, đồng thời chủ động nhận lại hành lý ký gửi và thực hiện lại toàn bộ quy trình làm thủ tục check-in cho chuyến bay tiếp theo.