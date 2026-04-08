Thăm 1 nhà máy phụ tùng ô tô Trung Quốc, CEO Honda nói thẳng: 'Chúng ta không có cơ hội đối đầu'

Honda đang gặp khó khăn?

Có thể nói Honda đang rơi vào một tình thế hết sức khó khăn. Gần đây, hãng đã hủy bỏ việc phát triển hai mẫu xe điện của riêng mình, cùng với dự án hồi sinh mẫu Acura RSX.

Hãng xe đến từ Nhật Bản dự kiến ghi nhận mức lỗ lên tới 15,8 tỷ USD nhưng đó chưa phải là tất cả. Hai mẫu xe điện mang thương hiệu Afeela hợp tác phát triển cùng Sony cũng đã bị "khai tử ngay từ khi mới bắt đầu". Đây là dấu hiệu báo động cho thấy các hãng xe Nhật truyền thống đang chật vật như thế nào trong việc phát triển và kinh doanh xe điện.

Tuy nhiên, các vấn đề của Honda nói riêng và các hãng xe Nhật khác nói chung còn nằm ở phía sau. Cụ thể, với Honda, hãng đang gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng cạnh tranh tại Trung Quốc. Doanh số bán hàng tụt giảm chỉ trong vài năm, từ mức đỉnh 1,62 triệu xe năm 2020 xuống chỉ còn 640.000 chiếc vào năm 2025.

Mẫu xe điện được Honda hợp tác phát triển cùng Sony.

Hiện tại, chỉ có khoảng một nửa công suất sản xuất của hãng được sử dụng, thấp hơn nhiều so với mức 70–80% thường thấy để ngành công nghiệp ô tô có thể tạo ra lợi nhuận. Dự kiến vào năm 2026, sản lượng hàng năm sẽ giảm xuống dưới mức 600.000 chiếc.

CEO kiêm Chủ tịch Honda, ông Toshihiro Mibe, gần đây đã đến Trung Quốc để tìm hiểu cách các công ty nội địa nước này có thể tung ra nhiều sản phẩm như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi tham quan một nhà máy cung cấp phụ tùng ô tô tại Thượng Hải, ông đã đưa ra một nhận xét thẳng thắn: "Chúng ta không có cơ hội đối đầu", theo Nikkei Asia.

Trung Quốc phát triển một mẫu xe mới chỉ trong hai năm

Ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc đang nổi lên về tốc độ sản xuất. Các hãng ô tô nội địa tại đây có thể phát triển một mẫu xe hoàn toàn mới trong vòng hai năm hoặc ít hơn. Để so sánh, những thương hiệu lâu đời thường cần thời gian gấp đôi, đôi khi còn nhiều hơn, để thiết kế một sản phẩm mới.

Không chỉ sở hữu tốc độ ra sản phẩm ấn tượng, các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc còn tạo ra sản phẩm với hiệu quả chi phí mà những tên tuổi lớn nhất trong ngành chỉ có thể mơ ước.

Doanh số bán xe của Honda tại thị trường Trung Quốc sụt giảm mạnh.

Ngay sau khi trở về từ Trung Quốc, CEO của Honda đã nói với các nhà cung cấp: "Chúng ta phải hành động nhanh chóng" để đẩy nhanh tiến độ phát triển.

Để đạt được mục tiêu đó, Honda đang khôi phục bộ phận R&D độc lập bằng cách thuyên chuyển hàng nghìn kỹ sư sang một công ty con về kỹ thuật, mới thành lập. Công ty này được kỳ vọng sẽ hoạt động với quyền tự chủ lớn hơn so với 6 năm qua, giai đoạn mà việc phát triển bị tập trung hóa và mọi quyết định đều do trụ sở chính đưa ra.

Tuy nhiên, sự tự do sáng tạo này có thể xoay chuyển tình thế hay không vẫn chưa rõ ràng, mặc dù có thể hiểu rằng các quyết định quan trọng vẫn sẽ do tổng công ty nắm giữ.

Ford và Toyota cũng đang lo ngại

Ban lãnh đạo Honda không phải là những người duy nhất phát đi tín hiệu cảnh báo trên toàn chuỗi cung ứng. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10/2025 với chương trình CBS Sunday Morning, CEO của Ford, ông Jim Farley, cũng đã nói thẳng:

"Họ có đủ năng lực sản xuất tại Trung Quốc với các nhà máy hiện có để phục vụ toàn bộ thị trường Bắc Mỹ, và có thể khiến tất cả chúng ta phá sản."

Ford cũng đang gặp khó khăn trong việc phát triển xe điện.

Tương tự, cựu CEO của Toyota, ông Koji Sato, gần đây đã phát biểu trước đại diện của 484 nhà cung cấp trong một cuộc họp rằng, nếu tình hình không thay đổi, sự tồn vong của công ty có thể bị đe dọa:

"Trừ khi mọi thứ thay đổi, chúng ta sẽ không thể tồn tại. Tôi muốn mọi người thừa nhận cảm giác khủng hoảng này."

Khi Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới trong 6 năm liên tiếp, đưa ra những tuyên bố như vậy, tính chất nghiêm trọng của tình hình là không thể bàn cãi. Trung Quốc đã trở thành một "gã khổng lồ" về ô tô và là một thế lực đáng gờm, không chỉ trong phạm vi biên giới của mình mà còn trên các thị trường toàn cầu.