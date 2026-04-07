Giải mã nền tảng khung gầm SPA Evo trên Lynk & Co 900

Tháng 1/2025 tại Thượng Hải (Trung Quốc), Lynk & Co ra mắt công chúng toàn cầu mẫu SUV flagship với tên gọi 900. Đây là mẫu xe gầm cao kích thước lớn nhất trong gia đình Lynk & Co, là sản phẩm đầu tiên xây dựng trên nền tảng khung gầm SPA Evo dành riêng cho các mẫu xe năng lượng mới cao cấp kích thước lớn.

Nền tảng khung gầm SPA (Scalable Product Architecture) được Volvo Cars phát triển từ năm 2011, ngay khi thương hiệu này thuộc sở hữu của Geely và ứng dụng trên mẫu Volvo XC90 thế hệ thứ hai. Hiện, nền tảng SPA có 4 biến thể, chủ yếu sử dụng trên các dòng xe Volvo hiện hành như XC90, S90, EX90 và một vài mẫu Polestar. Cao cấp và mới nhất là thế hệ nền tảng SPA Evo sử dụng trên Lynk & Co 900, định vị phân khúc SUV cỡ E+.

Ngoài những yếu tố an toàn nổi tiếng từ nền tảng do Volvo phát triển, điểm thú vị trên Lynk & Co 900 là hãng tiếp cận xu hướng an toàn cao cấp theo hướng khác biệt, đặc biệt ở khu vực hàng ghế thứ ba – vị trí thường bị bỏ qua trong những đánh giá của các tổ chức như Euro NCAP hay C-NCAP. Theo đó, trong một thử nghiệm va chạm được công bố trên CCTV, mọi hành khách trên chiếc Lynk & Co 900 đều an toàn sau khi trải qua va chạm kép ở tốc độ 100 km/h, bao gồm va chạm từ phía sau và bên hông ở vị trí hàng ghế cuối. Đồng thời, cấu trúc khoang hành khách duy trì sự ổn định, mức độ xâm nhập thấp và không phát sinh nguy cơ cháy, theo công bố từ CAERI (China Automotive Engineering Research Institute), tổ chức kỹ thuật ôtô hàng đầu Trung Quốc. Đại diện hãng cho biết, kết quả này đến từ nền tảng SPA Evo được đồng phát triển cùng Volvo, góp phần tối ưu khả năng hấp thụ và phân tán lực va chạm, qua đó mở rộng tiêu chuẩn an toàn đến cả những vị trí ít được chú ý trên dòng xe ba hàng ghế.

Lynk & Co 900 mang ngoại hình bệ vệ, chiều dài tổng thể đạt 5.240 mm, trục cơ sở 3.160 mm. Những thông số này ngang ngửa mẫu SUV hạng sang cỡ lớn Land Rover Range Rover bản trục cơ sở dài (LWB) giá hơn 12,6 tỷ đồng, lớn hơn dòng Lexus LX 600 giá từ 8,59 tỷ đồng. Còn ở phân khúc phổ thông, mẫu xe của Lynk & Co cũng nhỉnh hơn một trong những chiếc SUV lớn nhất thị trường, như VinFast VF 9.

Nền tảng SPA Evo được thiết kế theo dạng mô-đun linh hoạt, cho phép tùy biến chiều dài trục cơ sở để tối ưu không gian nội thất cho các dòng xe cỡ lớn. Với phần sàn xe phẳng, Lynk & Co cho biết 900 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc SUV cỡ lớn có tỷ lệ sử dụng thực ở không gian nội thất đạt trên 88% - con số ít dòng xe có thể đạt được.

Lynk & Co 900 có chiều cao tối đa tính từ mặt sàn đến trần xe gần 1.300 mm, cung cấp không gian thoải mái cho cả ba hàng ghế. Riêng hàng ghế thứ hai có khoảng cách tối đa với hàng đầu 550 mm, cho phép điều chỉnh nhiều chế độ ngả, đồng thời có thể xoay 180 độ để đối diện với hàng ghế thứ ba, tạo thành không gian tối ưu cho việc trò chuyện, họp hoặc thư giãn.

Khả năng vận hành và điều khiển thông minh cũng là một khía cạnh nổi bật của cấu trúc SPA Evo. Để cân bằng chất thể thao từ động cơ PHEV mạnh hơn 700 mã lực, Lynk & Co 900 trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng kín và các giải pháp quản lý khung gầm thông minh bằng kỹ thuật số lẫn AI (Smart Chassis). Ngoài ra, hệ thống đánh lái bánh sau còn giúp xe tăng độ linh hoạt và ổn định khi vào cua ở tốc độ cao, đồng thời tối ưu khả năng xoay sở cho mẫu SUV cỡ lớn trong không gian đô thị.

Cấu trúc SPA Evo cũng đề cao mức độ an toàn tối đa cho hành khách. Hãng cho biết, thép định hình nhiệt được sử dụng ở các thanh chắn bên hông hay vòng cửa kép của Lynk & Co 900. Kỹ thuật luyện thép này cho phép tạo hình kim loại linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo độ cứng trước các va đập của ngoại lực. Các vật liệu thép sử dụng ở những vị trí như khung cabin, mép cửa, mui xe, các trụ trung tâm, gầm, dầm cửa, dầm phía trước bảng điều khiển hay dầm chống lật, tựa đầu ghế, đều được trộn Boron, một loại á kim có sức chịu kéo giãn cao nhất trong các loại vật chất và thường ứng dụng trong ngành hàng không.

Với thép Boron, hệ khung được tăng độ cứng gấp 4 lần so với thép thông thường, đồng thời chịu áp lực lên tới 1.400 N mỗi milimet vuông, tương đương áp suất khoảng 203.000 psi. Nhờ đó, những mẫu xe ứng dụng nền tảng khung gầm này như Lynk & Co 900 được ví như "lồng an toàn di động", giúp giảm thiểu tối đa lực tác động vào khoang cabin trong những trường hợp va chạm phức tạp và đa hướng.

Hiện, Lynk & Co 900 được hãng trưng bày tại một số showroom trong nước. Mẫu SUV đầu bảng của Lynk & Co dự kiến ra mắt khách Việt trong quý II năm nay với mức giá khoảng 3 tỷ đồng.