Sáng nay, dầu Mỹ tăng giá mạnh, vượt 116 USD/1 thùng

Thị trường dầu mỏ thế giới ghi nhận những diễn biến đầy biến động trong phiên giao dịch sáng thứ 3.

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn đã tăng thêm 1,9 USD, tương ứng với mức tăng 1,8%, đạt ngưỡng 111,06 USD mỗi thùng.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng mạnh 3,9 USD, tương đương 3,55%, lên mức 116,4 USD mỗi thùng.

Đà tăng này xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump leo thang các tuyên bố chỉ trích hướng về phía Iran.

Cụ thể, ông Donald Trump đã đưa ra những lời đe dọa trực tiếp về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Tehran. Nhà lãnh đạo Mỹ đặt ra thời hạn chót vào lúc 8h tối thứ 3 theo giờ miền Đông nước Mỹ để Iran phải mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran có thể hứng chịu hậu quả nếu không tuân thủ yêu cầu này. Ông cũng cam kết sẽ thực hiện thêm các hành động quyết liệt khác nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận chung.

Phía Iran đã có những phản ứng gay gắt trước các áp lực từ Washington. Thông qua trung gian Pakistan, Tehran đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất về một lệnh ngừng bắn.

Chính quyền Iran khẳng định mục tiêu của họ là chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn thay vì thực hiện các giải pháp tạm thời. Đồng thời, quốc gia này kiên quyết phản đối việc mở lại eo biển dưới sức ép quân sự và chính trị.

Sự gián đoạn tại eo biển Hormuz cũng gây ra những hệ lụy trực tiếp đến nguồn cung năng lượng toàn cầu. Theo dữ liệu vận chuyển, hoạt động của tàu thuyền qua eo biển này đã bị hạn chế nghiêm trọng trong nhiều ngày qua.

Chỉ còn vài tiếng nữa, tối hậu thư mà ông Donald Trump gửi tới Iran sẽ hết hiệu lực.

Sự bế tắc tại Trung Đông buộc các nhà máy lọc dầu tại châu Á và châu Âu phải thay đổi chiến lược. Họ đang gấp rút tìm kiếm các nguồn cung thay thế trong bối cảnh dòng chảy dầu từ Trung Đông bị gián đoạn.

Công ty dầu khí quốc doanh Saudi Aramco đã quyết định nâng giá bán chính thức dầu thô Arab Light sang thị trường châu Á. Mức giá mới được thiết lập cao hơn 19,50 USD mỗi thùng so với giá trung bình của khu vực Oman và Dubai.

Bên cạnh đó, nguồn cung thế giới còn chịu thêm áp lực từ khu vực Biển Đen. Nga báo cáo rằng các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào nhà ga của Tập đoàn đường ống dẫn dầu Caspian.

Cơ sở này cũng đang xử lý khoảng 1,5% lượng dầu cung ứng cho toàn cầu. Các bể chứa và hạ tầng bốc dỡ tại đây đều ghi nhận những hư hại đáng kể.

Trong bối cảnh đó, nhóm OPEC+ dù đã đồng ý nâng hạn ngạch sản lượng thêm 206.000 thùng mỗi ngày nhưng động thái này chỉ mang tính biểu trưng. Các thành viên chủ chốt của tổ chức này không thể tăng sản lượng xuất khẩu thực tế do eo biển Hormuz vẫn đang bị đóng cửa.